Стриптизерка впала з 6-метрового пілона, але продовжила шоу: відео 18+

Американська танцівниця і стриптизерка Дженеа Скай отримала серйозні травми після падіння з жердини з висоти в понад 6 метрів.

Відео інциденту, на якому видно й саме падіння, й те, що танцівниця продовжила номер після падіння, поширилося в соціальних мережах. Однак треба зазначити, що користувачі мережі не лише співчували дівчині, але й стали збирати кошти на покриття її медичних видатків.

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Як розказує жінка, від удару вона зламала щелепу і вибила декілька зубів. Через перелом щелепи Скай навіть довелося перенести операцію.

Однак дівчина намагається сприйняти досвід позитивно. "Все могло бути набагато гірше", – каже Скай звертаючи увагу на те, що кінцівки вона не зламала. Також стриптизерку розчулила реакція соціальних мереж. Користувачі висловлювали підтримку дівчині і навіть запустили збір коштів.

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