Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+)

І хлопці, і дівчата полюбляють робити фото тоді, коли виглядають чудово. Не винятком є і працівниці стрип-клубів, які обирають доволі епатажні образи для виступів. Зібрали гарячі фото стриптизерок залаштунками шоу!

Ще у далекому 2011 році на Tumblr анонімний користувач вирішив вести пікантний блог під назвою Stripper Locker Room.

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Не важко здогадатись, що у ньому з'являлись селфі стриптизерок у гримерках. Більшість з них вже готові виходити на сцену, тому виглядають дуже ефектно і не приховують, що отримують задоволення від своїх образів. У мережі навіть назвали блог своєрідним фотобанком для знімків гарячих дівчат.

Джерело всіх фото: tumblr.com/dashboard/blog/stripper-locker-room

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