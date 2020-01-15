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Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+)

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Стриптизерки перед виходом на сцену - фото 1
Стриптизерки перед виходом на сцену / instagram.com/__kushprincess__

І хлопці, і дівчата полюбляють робити фото тоді, коли виглядають чудово. Не винятком є і працівниці стрип-клубів, які обирають доволі епатажні образи для виступів. Зібрали гарячі фото стриптизерок залаштунками шоу!

Ще у далекому 2011 році на Tumblr анонімний користувач вирішив вести пікантний блог під назвою Stripper Locker Room.

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Не важко здогадатись, що у ньому з'являлись селфі стриптизерок у гримерках. Більшість з них вже готові виходити на сцену, тому виглядають дуже ефектно і не приховують, що отримують задоволення від своїх образів. У мережі навіть назвали блог своєрідним фотобанком для знімків гарячих дівчат.

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379793

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379794

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379795

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379796

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379797

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379798

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379799

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379800

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379801

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379802

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379803

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379804

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379805

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379806

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379807

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379808

Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+) - фото 379809

Джерело всіх фото: tumblr.com/dashboard/blog/stripper-locker-room

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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