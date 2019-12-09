Дженніфер Лопес влаштувала стриптиз у прямому ефірі

Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес під час ефіру популярної телепрограми Saturday Night Live влаштувала несподіваний стриптиз.

50-річна зірка почала виконувати номер, одягнена у костюм зі смокінгом. А закінчила, зірвавши з себе строгий одяг і поставши перед глядачами в культовому "голому" платті від Versace.

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Вперше в схожій сукні Лопес з'явилася у 2000 році на церемонії вручення премій Гремі. Завдяки цьому образу, який викликав справжній фурор, була винайдена ціла база зображень Google Images. Голова ради директорів Google Ерік Шмідт раніше зізнався, що люди тоді масово кинулися вбивати в пошуковику запит "Дженніфер Лопес в платті Versace", але отримували лише текстові новини. Після цього ажіотажу в Google вирішили створити пошук за картинками.

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