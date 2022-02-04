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Стрімке танення льодовиків: на скільки піднявся рівень світового океану
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Танення льодовикового щита Гренландії підвищило рівень світового океану на 1,2 сантиметра. Відповідні зміни зауважила супутникова місія GRACE.
Як йдеться на сайті dpa-International, льодовиковий щит втратив близько 4700 гігатонн льоду з квітня 2002 року. При цьому одна гігатонна в еквівалентному співвідношенні становить один мільярд тонн. Учені стверджують, що цієї кількості води цілком достатньо, аби затопити територію США на пів метра.
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Як відомо, льодовиковий щит Гренландії займає чотири п'яті площі найбільшого острова Землі. Більший за нього тільки Антарктичний.
Зазначається, що Гренландія найбільше постраждала від зміни клімату, який спровокував катастрофічне підвищення температури в Арктиці.
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