Розтанув найбільший дрейфуючий айсберг у світі: скільки прісної води потрапило в океан

Науковці опублікували результати дослідження про існування гігантського айсберга, що відколовся від Антарктиди ще у 2017 році. Він дрейфував у морі три з половиною роки.

Так, айсберг A68 вважається шостим за величиною айсбергом, що коли-небудь фіксували на Землі, і найбільшим айсбергом, що плаває в океані 3,5 роки, пише Live Science. Він відколовся від крижаного щита Ларсена C на Антарктичному півострові у 2017 році. На той момент його площа становила 5800 квадратних кілометрів.

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З того часу він дрейфував у Південній Атлантиці, де теплі температури та хвилі раз у раз розбивали лід на усе дрібніші шматочки. Усього за три місяці айсберг втратив понад 152 мільярди тонн прісної води – цією кількістю можна заповнити понад 60 мільйонів олімпійських басейнів.

Вчені побоювалися, що величезний айсберг вріжеться в острів Південна Джорджія, де живуть популяції пінгвінів і тюленів. На щастя, A68 так і не досяг берега – до квітня 2021 айсберг повністю розтанув неподалік острова. Загалом крижаний об'єкт втратив близько 1 трильйона тонн льоду.

Ученим ще належить визначити, які наслідки для місцевої природи принесе танення айсберга, адже він скидав прісну воду у солоне море навколо острова разом із мікроорганізмами, що може вплинути на місцеву флору та фауну.

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