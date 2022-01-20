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Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів

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Сніг у Сахарі - фото 1
Сніг у Сахарі / dailymail

В африканській пустелі Сахара вдарив мороз та випав сніг. Раніше такі опади у цій місцевості фіксували у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках.

Як пише Daily Mail, сніг випав після різкого похолодання. Вночі температура повітря у Сахарі впала до -2 градусів Цельсія.

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Фотограф Карім Бучетата не упустив можливості та зробив кілька приголомшливих фото снігу та льоду в окрузі Айн-Сефра на північному заході Алжиру.

Додамо, що пустеля Сахара займає більшу частину півночі Африки. Айн-Сефра відомий як Ворота в пустелю, він розташований на висоті близько 900 метрів над рівнем моря та оточений Атласькими горами.

Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів - фото 492944

Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів - фото 492945

Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів - фото 492946

Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів - фото 492947

Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів - фото 492948

Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів - фото 492949

Піски пустелі Сахари покрив сніг: кадри незвичайних видів - фото 492950

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