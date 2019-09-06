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Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
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Помідор – універсальний і смачний. Його можна їсти просто так, але краще приготувати з помідорів оригінальну пікантну страву. Підібрали для вас різні, але безумовно круті рецепти, "помідорних" страв!
Гарнір з кус-кусу з соусом зі свіжих помідорів
Інгредієнти:
- Окріп 1,75 склянки
- Кус-кус 1 стакан
- Оливкова олія 1 ч. л.
- Сіль 1/2 ч. л.
- Чорний мелений перець 1/2 ч. л.
- Квасоля біла консервована 400 г
- Сир фета 1/4 склянки
- Кедрові горішки (смажені) 2 ст. л.
- Базилік свіжий (рубаний) 2 ст. л.
Для соусу:
- Помідори свіжі 600 г
- Базилік свіжий 1/2 склянки
- Оливкова олія 2 ст. л.
- Часник (подрібнений через прес) 2 зубчики
- Сіль 1/2 ч. л.
- Чорний мелений перець 1/2 ч. л.
Як приготувати гарнір зі свіжими помідорами:
- Приготуємо томатний соус. У велику миску скласти різані помідори, базилік і часник, посипати сіллю і перцем і полити оливковою олією, добре перемішати. Відставити миску з соусом.
- У великій сотейник насипати кус-кус, сіль, перець, налити олію, і залити окропом. Накрити сотейник і залишити при кімнатній температурі хвилин на 5, до готовності кус-кусу, а потім розпушити його виделкою, ввести квасолю, сир, кедрові горішки і базилік.
- Подавати гарнір з кус-кусу з томатним соусом.
Горбуша, запечена з помідорами
Інгредієнти:
- Горбуша 1 шт.
- Цибуля ріпчаста 2 шт.
- Помідори 3 шт.
- Кетчуп 1 ст. л.
- Майонез 2-3 ст. л.
- Лимонний сік 1 ст. л.
- Сіль за смаком
- Рослинна олія 1-2 ст. л.
Як приготувати горбушу з помідорами:
- Горбушу нарізати на стейки, посолити, полити лимонним соком і залишити маринуватися. Тим часом нарізати кубиками помідори. Можна і кружечками. Цибулю нарізати півкільцями і заправити сумішшю кетчупу та майонезу.
- Форму для запікання змастити олією і укласти шарами: рибу, помідори і цибулю. Рідини ніякої додавати не треба, бо помідори і цибуля дадуть достатньо соку, щоб рибка не підгоріла.
- Поставити в розігріту духовку і запікати хвилин 40 при температурі 180 градусів.
- І ось через 40 заповітних хвилин на світ з'явилася рум'яна, ароматна рибка. На гарнір до запеченої горбуші з овочами можна подати картоплю.
Гратен з помідорів
Інгредієнти:
- Помідори сливки 350 г
- Сухарі 0,25 склянки
- Сир пармезан тертий 0,25 склянки
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Часник 1 зубок
- Оливкова олія 4 ч. ложки
- Цукор 1/8 ч. ложки
- Чебрець сушений 1/8 ч. ложки
- Сіль
- Перець чорний мелений
Як приготувати гратен з помідорів:
- Помідори очистити від шкірки і нарізати кружальцями завтовшки 0,6 см. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Часник подрібнити. Розігріти духовку до 210 градусів. Змішати в мисці помідори, 0,5 ч. ложки солі і цукор, відкласти на 30 хвилин.
- Змішати сухарі, пармезан, 2 ч. ложки олії, 1/8 ч. ложки солі і дрібку перцю. Розігріти олію, що залишилася на пательні на середньому вогні. Викласти цибулю, готувати її до м'якості, приблизно 5 хвилин. Додати часник і чебрець, прогрівати 30 секунд.
- Розподілити суміш цибулі на дні форми для запікання розміром 20х13 см. Перекласти помідори на сито, аби витекла зайва рідина. Викласти помідори рівним шаром у форму, посипати дрібкою перцю.
- Поставити форму з помідорами в духовку на решітку трохи нижче середини духовки, запікати 15 хвилин, до м'якості. Посипати помідори сухарями з сиром, переставити запікати на рівень трохи вище середини духовки на 10 хвилин. Гратен з помідорів готовий. Смачного!
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
Смажені зелені помідори
Інгредієнти:
- Помідори зелені середнього розміру 3 шт. (600 г)
- Яйце велике (злегка збите) 1 шт.
- Маслянка або кисле молоко 1/2 склянки
- Крохмаль кукурудзяний 1/2 склянки
- Сіль 1/2 ч. л.
- Перець чорний мелений 1/2 ч. л.
- Борошно 1/2 склянки
- Олія рослинна
Як приготувати смажені зелені помідори:
- У мисці збити яйця з пахтою (кислим молоком). У тарілці змішати крохмаль, сіль, перець і 1/4 склянки борошна. Помідори порізати кружальцями завтовшки приблизно 0,8 сантиметра. Обваляти помідори борошні з усіх боків. Потім занурити у кисле молоко з яйцями, і в кінці в крохмальну суміш.
- У велику пательню налити олію (приблизно 1,5 сантиметра у висоту). Розігріти олію на середньо-сильному вогні до температури 175 градусів.
- Опустити кружечки помідорів в розігріту олію і смажити 2 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору. Перекласти смажені зелені помідори на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
- Гарячі смажені зелені помідори посипати сіллю за смаком. Можна подати смажені зелені помідори з томатним соусом або кетчупом.
Запіканка зі цвітної капусти з помідорами
Інгредієнти:
- Капуста цвітна 1 кг
- Помідори 400 г
- Молоко 250 мл
- Сир 200 г
- Яйця 4 шт.
- Масло вершкове 20-30 г
- Сіль 1-1,5 ч. л.
- Перець чорний мелений
Як приготувати запіканку зі цвітної капусти з помідорами:
- Цвітну капусту розібрати на окремі суцвіття. Помити. Помідори дрібно нарізати. Закип'ятити воду, посолити (1-1,5 ч.ложки). Капусту відварити до м'якого стану в підсоленій воді (10-15 хвилин при слабкому кипінні).
- Яйця збити з молоком. Сир натерти на дрібній тертці. Форму змастити маслом. Включити духовку. У змащену жиром форму укласти ряд цвітної капусти (половину від усієї капусти). Потім ряд дрібно порізаних помідорів.
- Зверху покрити решту капустою. Все залити яйцями, збитими з молоком, покласти шматочки вершкового масла. Посипати тертим сиром, поперчити і запекти в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору (30-35 хвилин).
Суп гаспачо з помідорів, огірків і болгарського перцю
Інгредієнти:
- Перець болгарський червоний 2 шт.
- Помідори свіжі 450 г
- Огірок (різаний) 1 1/2 склянки
- Цибуля зелена 1/2 склянки
- Базилік свіжий 1/4 склянки
- Петрушка свіжа 1/4 склянки
- Часник (подрібнений) 1 зубок
- Оливкова олія 1/4 склянки
- Свіжий лимонний сік 1/4 склянки
- Вода 1 склянка
- Сіль
- Чорний мелений перець
- Базилік і петрушка
Як приготувати суп з помідорів:
- Включити духовку для попереднього розігріву до 210 градусів. Деко застелити фольгою і викласти на нього болгарський перець, смажить в духовці протягом 25 хвилин, до дуже м'якого стану.
- Потім дістати перець з духовки, покласти в каструлю і накрити кришкою. Через 20 хвилин дістати перець з каструлі, видалити плівку і насіння. М'якоть дрібно порізати.
- У чашу кухонного процесора скласти болгарський перець, помідори, огірок, зелену цибулю, 1/4 склянки базиліка, 1/4 склянки петрушки і часник. Дрібнити до утворення однорідної маси. Ввести в чашу лимонний сік і оливкову олію. Перелити гаспачо з помідорів у велику миску, ввести воду, сіль і чорний мелений перець.
- Накрити миску і поставити гаспачо з помідорів в холодильник для охолодження на 1 годину. Подавати гаспачо в порційних тарілках, посипавши зеленню (за бажанням).
Крем-суп з запечених баклажанів з помідорами
Інгредієнти:
- Баклажани 450 г
- Помідори 240 г
- Лук-порей 320 г
- Часник 1 зубчик
- Вершки 100 мл
- Олія 1 ст. ложка
- Сіль
- Перець чорний мелений
- Трави прованські
- Горіх мускатний тертий
- Петрушка свіжа
Для овочевого бульйону:
- Цибуля ріпчаста 80 г
- Морква 60 г
- Олія 1 ст. ложка
- Петрушка свіжа 2-3 гілочки
- Вода 600 мл
Як приготувати крем-суп з помідорами:
- Увімкніть духовку і розігрійте до 180 градусів. У баклажанах зробіть кілька проколів за допомогою ножа або виделки.
- Кожен баклажан загорніть у фольгу і запікайте в духовці 30-60 хвилин в залежності від розміру баклажанів. Готові баклажани відкладіть. Для овочевого бульйону очистить і крупно наріжте моркву і ріпчасту цибулю.
- Розігрійте рослинну олію, додайте моркву з цибулею і обсмажте, помішуючи. Овочі мають добре підрум'янитися. Влийте воду і додайте гілочки петрушки. Доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні під кришкою 30 хв. В каструлі з товстим дном розігрійте рослинну олію.
- Часник дрібно наріжте. Білу частину цибулі-порею наріжте півкільцями і обсмажте разом з часником 3-4 хв. З помідорів видаліть шкірку. Для цього на кожному помідорі зробіть хрестоподібний надріз. Обдайте помідори окропом і відразу помістіть в крижану воду. Після цього шкірка легко зніметься.
- М'якоть наріжте невеликими шматочками і додайте до цибулі. З печених баклажанів видаліть шкірку і наріжте скибочками середнього розміру. Додайте до решти овочів. Залийте гарячим бульйоном і варіть суп 7-8 хвилин. Додайте сіль, чорний мелений перець, прованські трави і мускатний горіх.
- Збийте суп блендером до отримання однорідної маси. Влийте вершки і поставте каструлю на вогонь. Помішуючи, доведіть до кипіння, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню.
- Подавайте суп-пюре з запечених баклажанів з помідорами гарячим, доповнивши за бажанням свіжою нарізаною петрушкою.
Салат з помідорів з макаронами, сардинами і оливками
Інгредієнти:
- Сардини 1 баночка
- Помідори 180 г
- Макарони 100 г
- Цибуля ріпчаста 50 г
- Оливки 10 шт.
- Оливкова олія 2 ст. ложки
- Сік лимонний 1 ст. ложка
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений
Як приготувати салат з помідорів з макаронами:
- Відварити макарони в підсоленій воді згідно з інструкцією. Сардини вийняти з банки і розділити їх виделкою на невеликі шматочки. Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Оливки нарізати кільцями. Петрушку і базилік дрібно порубати.
- Відкинути макарони на друшляк. Потім перекласти макарони в миску. До макаронів додати сардини. Викласти нарізані оливки, цибулю і зелень. Помідори нарізати часточками і додати до салату. Приправити салат чорним меленим перцем, полити оливковою олією і скропити лимонним соком.
- Акуратно перемішати салат в мисці. Салат з помідорів, з макаронами, сардинами і оливками готовий. Розкласти салат по тарілках і подавати.
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