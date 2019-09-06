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Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти

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Як смачно приготувати помідори - фото 1
Як смачно приготувати помідори / maximum.fm

Помідор – універсальний і смачний. Його можна їсти просто так, але краще приготувати з помідорів оригінальну пікантну страву. Підібрали для вас різні, але безумовно круті рецепти, "помідорних" страв!

Гарнір з кус-кусу з соусом зі свіжих помідорів

Інгредієнти:

  • Окріп 1,75 склянки
  • Кус-кус 1 стакан
  • Оливкова олія ​​1 ч. л.
  • Сіль 1/2 ч. л.
  • Чорний мелений перець 1/2 ч. л.
  • Квасоля біла консервована 400 г
  • Сир фета 1/4 склянки
  • Кедрові горішки (смажені) 2 ст. л.
  • Базилік свіжий (рубаний) 2 ст. л.

Для соусу:

  • Помідори свіжі 600 г
  • Базилік свіжий 1/2 склянки
  • Оливкова олія ​​2 ст. л.
  • Часник (подрібнений через прес) 2 зубчики
  • Сіль 1/2 ч. л.
  • Чорний мелений перець 1/2 ч. л.
Овочевий кус-кус - фото 352794
Овочевий кус-кус

Як приготувати гарнір зі свіжими помідорами:

  1. Приготуємо томатний соус. У велику миску скласти різані помідори, базилік і часник, посипати сіллю і перцем і полити оливковою олією, добре перемішати. Відставити миску з соусом.
  2. У великій сотейник насипати кус-кус, сіль, перець, налити олію, і залити окропом. Накрити сотейник і залишити при кімнатній температурі хвилин на 5, до готовності кус-кусу, а потім розпушити його виделкою, ввести квасолю, сир, кедрові горішки і базилік.
  3. Подавати гарнір з кус-кусу з томатним соусом.

Горбуша, запечена з помідорами

Інгредієнти:

  • Горбуша 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста 2 шт.
  • Помідори 3 шт.
  • Кетчуп 1 ст. л.
  • Майонез 2-3 ст. л.
  • Лимонний сік 1 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Рослинна олія ​​1-2 ст. л.
Горбуша з помідорами - фото 352785
Горбуша з помідорами

Як приготувати горбушу з помідорами:

  1. Горбушу нарізати на стейки, посолити, полити лимонним соком і залишити маринуватися. Тим часом нарізати кубиками помідори. Можна і кружечками. Цибулю нарізати півкільцями і заправити сумішшю кетчупу та майонезу.
  2. Форму для запікання змастити олією і укласти шарами: рибу, помідори і цибулю. Рідини ніякої додавати не треба, бо помідори і цибуля дадуть достатньо соку, щоб рибка не підгоріла.
  3. Поставити в розігріту духовку і запікати хвилин 40 при температурі 180 градусів.
  4. І ось через 40 заповітних хвилин на світ з'явилася рум'яна, ароматна рибка. На гарнір до запеченої горбуші з овочами можна подати картоплю.

Гратен з помідорів

Інгредієнти:

  • Помідори сливки 350 г
  • Сухарі 0,25 склянки
  • Сир пармезан тертий 0,25 склянки
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Часник 1 зубок
  • Оливкова олія ​​4 ч. ложки
  • Цукор 1/8 ч. ложки
  • Чебрець сушений 1/8 ч. ложки
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
Рецепт гратену - фото 352786
Рецепт гратену

Як приготувати гратен з помідорів:

  1. Помідори очистити від шкірки і нарізати кружальцями завтовшки 0,6 см. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Часник подрібнити. Розігріти духовку до 210 градусів. Змішати в мисці помідори, 0,5 ч. ложки солі і цукор, відкласти на 30 хвилин.
  2. Змішати сухарі, пармезан, 2 ч. ложки олії, 1/8 ч. ложки солі і дрібку перцю. Розігріти олію, що залишилася на пательні на середньому вогні. Викласти цибулю, готувати її до м'якості, приблизно 5 хвилин. Додати часник і чебрець, прогрівати 30 секунд.
  3. Розподілити суміш цибулі на дні форми для запікання розміром 20х13 см. Перекласти помідори на сито, аби витекла зайва рідина. Викласти помідори рівним шаром у форму, посипати дрібкою перцю.
  4. Поставити форму з помідорами в духовку на решітку трохи нижче середини духовки, запікати 15 хвилин, до м'якості. Посипати помідори сухарями з сиром, переставити запікати на рівень трохи вище середини духовки на 10 хвилин. Гратен з помідорів готовий. Смачного!

Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото

Смажені зелені помідори

Інгредієнти:

  • Помідори зелені середнього розміру 3 шт. (600 г)
  • Яйце велике (злегка збите) 1 шт.
  • Маслянка або кисле молоко 1/2 склянки
  • Крохмаль кукурудзяний 1/2 склянки
  • Сіль 1/2 ч. л.
  • Перець чорний мелений 1/2 ч. л.
  • Борошно 1/2 склянки
  • Олія рослинна
Зелені помідори - фото 352787
Зелені помідори

Як приготувати смажені зелені помідори:

  1. У мисці збити яйця з пахтою (кислим молоком). У тарілці змішати крохмаль, сіль, перець і 1/4 склянки борошна. Помідори порізати кружальцями завтовшки приблизно 0,8 сантиметра. Обваляти помідори борошні з усіх боків. Потім занурити у кисле молоко з яйцями, і в кінці в крохмальну суміш.
  2. У велику пательню налити олію (приблизно 1,5 сантиметра у висоту). Розігріти олію на середньо-сильному вогні до температури 175 градусів.
  3. Опустити кружечки помідорів в розігріту олію і смажити 2 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору. Перекласти смажені зелені помідори на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
  4. Гарячі смажені зелені помідори посипати сіллю за смаком. Можна подати смажені зелені помідори з томатним соусом або кетчупом.

Запіканка зі цвітної капусти з помідорами

Інгредієнти:

  • Капуста цвітна 1 кг
  • Помідори 400 г
  • Молоко 250 мл
  • Сир 200 г
  • Яйця 4 шт.
  • Масло вершкове 20-30 г
  • Сіль 1-1,5 ч. л.
  • Перець чорний мелений
Запіканка з помідорами - фото 352788
Запіканка з помідорами

Як приготувати запіканку зі цвітної капусти з помідорами:

  1. Цвітну капусту розібрати на окремі суцвіття. Помити. Помідори дрібно нарізати. Закип'ятити воду, посолити (1-1,5 ч.ложки). Капусту відварити до м'якого стану в підсоленій воді (10-15 хвилин при слабкому кипінні).
  2. Яйця збити з молоком. Сир натерти на дрібній тертці. Форму змастити маслом. Включити духовку. У змащену жиром форму укласти ряд цвітної капусти (половину від усієї капусти). Потім ряд дрібно порізаних помідорів.
  3. Зверху покрити решту капустою. Все залити яйцями, збитими з молоком, покласти шматочки вершкового масла. Посипати тертим сиром, поперчити і запекти в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору (30-35 хвилин).

Суп гаспачо з помідорів, огірків і болгарського перцю

Інгредієнти:

  • Перець болгарський червоний 2 шт.
  • Помідори свіжі 450 г
  • Огірок (різаний) 1 1/2 склянки
  • Цибуля зелена 1/2 склянки
  • Базилік свіжий 1/4 склянки
  • Петрушка свіжа 1/4 склянки
  • Часник (подрібнений) 1 зубок
  • Оливкова олія 1/4 склянки
  • Свіжий лимонний сік 1/4 склянки
  • Вода 1 склянка
  • Сіль
  • Чорний мелений перець
  • Базилік і петрушка
Холодний гаспачо - фото 352789
Холодний гаспачо

Як приготувати суп з помідорів:

  1. Включити духовку для попереднього розігріву до 210 градусів. Деко застелити фольгою і викласти на нього болгарський перець, смажить в духовці протягом 25 хвилин, до дуже м'якого стану.
  2. Потім дістати перець з духовки, покласти в каструлю і накрити кришкою. Через 20 хвилин дістати перець з каструлі, видалити плівку і насіння. М'якоть дрібно порізати.
  3. У чашу кухонного процесора скласти болгарський перець, помідори, огірок, зелену цибулю, 1/4 склянки базиліка, 1/4 склянки петрушки і часник. Дрібнити до утворення однорідної маси. Ввести в чашу лимонний сік і оливкову олію. Перелити гаспачо з помідорів у велику миску, ввести воду, сіль і чорний мелений перець.
  4. Накрити миску і поставити гаспачо з помідорів в холодильник для охолодження на 1 годину. Подавати гаспачо в порційних тарілках, посипавши зеленню (за бажанням).

Крем-суп з запечених баклажанів з помідорами

Інгредієнти:

  • Баклажани 450 г
  • Помідори 240 г
  • Лук-порей 320 г
  • Часник 1 зубчик
  • Вершки 100 мл
  • Олія ​​1 ст. ложка
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
  • Трави прованські
  • Горіх мускатний тертий
  • Петрушка свіжа

Для овочевого бульйону:

  • Цибуля ріпчаста 80 г
  • Морква 60 г
  • Олія ​​1 ст. ложка
  • Петрушка свіжа 2-3 гілочки
  • Вода 600 мл
Помідоровий крем-суп - фото 352790
Помідоровий крем-суп

Як приготувати крем-суп з помідорами:

  1. Увімкніть духовку і розігрійте до 180 градусів. У баклажанах зробіть кілька проколів за допомогою ножа або виделки.
  2. Кожен баклажан загорніть у фольгу і запікайте в духовці 30-60 хвилин в залежності від розміру баклажанів. Готові баклажани відкладіть. Для овочевого бульйону очистить і крупно наріжте моркву і ріпчасту цибулю.
  3. Розігрійте рослинну олію, додайте моркву з цибулею і обсмажте, помішуючи. Овочі мають добре підрум'янитися. Влийте воду і додайте гілочки петрушки. Доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні під кришкою 30 хв. В каструлі з товстим дном розігрійте рослинну олію.
  4. Часник дрібно наріжте. Білу частину цибулі-порею наріжте півкільцями і обсмажте разом з часником 3-4 хв. З помідорів видаліть шкірку. Для цього на кожному помідорі зробіть хрестоподібний надріз. Обдайте помідори окропом і відразу помістіть в крижану воду. Після цього шкірка легко зніметься.
  5. М'якоть наріжте невеликими шматочками і додайте до цибулі. З печених баклажанів видаліть шкірку і наріжте скибочками середнього розміру. Додайте до решти овочів. Залийте гарячим бульйоном і варіть суп 7-8 хвилин. Додайте сіль, чорний мелений перець, прованські трави і мускатний горіх.
  6. Збийте суп блендером до отримання однорідної маси. Влийте вершки і поставте каструлю на вогонь. Помішуючи, доведіть до кипіння, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню.
  7. Подавайте суп-пюре з запечених баклажанів з помідорами гарячим, доповнивши за бажанням свіжою нарізаною петрушкою.

Салат з помідорів з макаронами, сардинами і оливками

Інгредієнти:

  • Сардини 1 баночка
  • Помідори 180 г
  • Макарони 100 г
  • Цибуля ріпчаста 50 г
  • Оливки 10 шт.
  • Оливкова олія ​​2 ст. ложки
  • Сік лимонний 1 ст. ложка
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений
Салат з помідорами і макаронами - фото 352791
Салат з помідорами і макаронами

Як приготувати салат з помідорів з макаронами:

  1. Відварити макарони в підсоленій воді згідно з інструкцією. Сардини вийняти з банки і розділити їх виделкою на невеликі шматочки. Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Оливки нарізати кільцями. Петрушку і базилік дрібно порубати.
  2. Відкинути макарони на друшляк. Потім перекласти макарони в миску. До макаронів додати сардини. Викласти нарізані оливки, цибулю і зелень. Помідори нарізати часточками і додати до салату. Приправити салат чорним меленим перцем, полити оливковою олією і скропити лимонним соком.
  3. Акуратно перемішати салат в мисці. Салат з помідорів, з макаронами, сардинами і оливками готовий. Розкласти салат по тарілках і подавати.

Це смачно: Ви пробували готувати куряче філе так? Якщо ні − обов'язково спробуйте

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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