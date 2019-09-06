Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти

Помідор – універсальний і смачний. Його можна їсти просто так, але краще приготувати з помідорів оригінальну пікантну страву. Підібрали для вас різні, але безумовно круті рецепти, "помідорних" страв!

Гарнір з кус-кусу з соусом зі свіжих помідорів

Інгредієнти:

Окріп 1,75 склянки

Кус-кус 1 стакан

Оливкова олія ​​1 ч. л.

Сіль 1/2 ч. л.

Чорний мелений перець 1/2 ч. л.

Квасоля біла консервована 400 г

Сир фета 1/4 склянки

Кедрові горішки (смажені) 2 ст. л.

Базилік свіжий (рубаний) 2 ст. л.

Для соусу:

Помідори свіжі 600 г

Базилік свіжий 1/2 склянки

Оливкова олія ​​2 ст. л.

Часник (подрібнений через прес) 2 зубчики

Сіль 1/2 ч. л.

Чорний мелений перець 1/2 ч. л.

Овочевий кус-кус

Як приготувати гарнір зі свіжими помідорами:

Приготуємо томатний соус. У велику миску скласти різані помідори, базилік і часник, посипати сіллю і перцем і полити оливковою олією, добре перемішати. Відставити миску з соусом. У великій сотейник насипати кус-кус, сіль, перець, налити олію, і залити окропом. Накрити сотейник і залишити при кімнатній температурі хвилин на 5, до готовності кус-кусу, а потім розпушити його виделкою, ввести квасолю, сир, кедрові горішки і базилік. Подавати гарнір з кус-кусу з томатним соусом.

Горбуша, запечена з помідорами

Інгредієнти:

Горбуша 1 шт.

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Помідори 3 шт.

Кетчуп 1 ст. л.

Майонез 2-3 ст. л.

Лимонний сік 1 ст. л.

Сіль за смаком

Рослинна олія ​​1-2 ст. л.

Горбуша з помідорами

Як приготувати горбушу з помідорами:

Горбушу нарізати на стейки, посолити, полити лимонним соком і залишити маринуватися. Тим часом нарізати кубиками помідори. Можна і кружечками. Цибулю нарізати півкільцями і заправити сумішшю кетчупу та майонезу. Форму для запікання змастити олією і укласти шарами: рибу, помідори і цибулю. Рідини ніякої додавати не треба, бо помідори і цибуля дадуть достатньо соку, щоб рибка не підгоріла. Поставити в розігріту духовку і запікати хвилин 40 при температурі 180 градусів. І ось через 40 заповітних хвилин на світ з'явилася рум'яна, ароматна рибка. На гарнір до запеченої горбуші з овочами можна подати картоплю.

Гратен з помідорів

Інгредієнти:

Помідори сливки 350 г

Сухарі 0,25 склянки

Сир пармезан тертий 0,25 склянки

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Часник 1 зубок

Оливкова олія ​​4 ч. ложки

Цукор 1/8 ч. ложки

Чебрець сушений 1/8 ч. ложки

Сіль

Перець чорний мелений

Рецепт гратену

Як приготувати гратен з помідорів:

Помідори очистити від шкірки і нарізати кружальцями завтовшки 0,6 см. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Часник подрібнити. Розігріти духовку до 210 градусів. Змішати в мисці помідори, 0,5 ч. ложки солі і цукор, відкласти на 30 хвилин. Змішати сухарі, пармезан, 2 ч. ложки олії, 1/8 ч. ложки солі і дрібку перцю. Розігріти олію, що залишилася на пательні на середньому вогні. Викласти цибулю, готувати її до м'якості, приблизно 5 хвилин. Додати часник і чебрець, прогрівати 30 секунд. Розподілити суміш цибулі на дні форми для запікання розміром 20х13 см. Перекласти помідори на сито, аби витекла зайва рідина. Викласти помідори рівним шаром у форму, посипати дрібкою перцю. Поставити форму з помідорами в духовку на решітку трохи нижче середини духовки, запікати 15 хвилин, до м'якості. Посипати помідори сухарями з сиром, переставити запікати на рівень трохи вище середини духовки на 10 хвилин. Гратен з помідорів готовий. Смачного!

Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото

Смажені зелені помідори

Інгредієнти:

Помідори зелені середнього розміру 3 шт. (600 г)

Яйце велике (злегка збите) 1 шт.

Маслянка або кисле молоко 1/2 склянки

Крохмаль кукурудзяний 1/2 склянки

Сіль 1/2 ч. л.

Перець чорний мелений 1/2 ч. л.

Борошно 1/2 склянки

Олія рослинна

Зелені помідори

Як приготувати смажені зелені помідори:

У мисці збити яйця з пахтою (кислим молоком). У тарілці змішати крохмаль, сіль, перець і 1/4 склянки борошна. Помідори порізати кружальцями завтовшки приблизно 0,8 сантиметра. Обваляти помідори борошні з усіх боків. Потім занурити у кисле молоко з яйцями, і в кінці в крохмальну суміш. У велику пательню налити олію (приблизно 1,5 сантиметра у висоту). Розігріти олію на середньо-сильному вогні до температури 175 градусів. Опустити кружечки помідорів в розігріту олію і смажити 2 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору. Перекласти смажені зелені помідори на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Гарячі смажені зелені помідори посипати сіллю за смаком. Можна подати смажені зелені помідори з томатним соусом або кетчупом.

Запіканка зі цвітної капусти з помідорами

Інгредієнти:

Капуста цвітна 1 кг

Помідори 400 г

Молоко 250 мл

Сир 200 г

Яйця 4 шт.

Масло вершкове 20-30 г

Сіль 1-1,5 ч. л.

Перець чорний мелений

Запіканка з помідорами

Як приготувати запіканку зі цвітної капусти з помідорами:

Цвітну капусту розібрати на окремі суцвіття. Помити. Помідори дрібно нарізати. Закип'ятити воду, посолити (1-1,5 ч.ложки). Капусту відварити до м'якого стану в підсоленій воді (10-15 хвилин при слабкому кипінні). Яйця збити з молоком. Сир натерти на дрібній тертці. Форму змастити маслом. Включити духовку. У змащену жиром форму укласти ряд цвітної капусти (половину від усієї капусти). Потім ряд дрібно порізаних помідорів. Зверху покрити решту капустою. Все залити яйцями, збитими з молоком, покласти шматочки вершкового масла. Посипати тертим сиром, поперчити і запекти в розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору (30-35 хвилин).

Суп гаспачо з помідорів, огірків і болгарського перцю

Інгредієнти:

Перець болгарський червоний 2 шт.

Помідори свіжі 450 г

Огірок (різаний) 1 1/2 склянки

Цибуля зелена 1/2 склянки

Базилік свіжий 1/4 склянки

Петрушка свіжа 1/4 склянки

Часник (подрібнений) 1 зубок

Оливкова олія 1/4 склянки

Свіжий лимонний сік 1/4 склянки

Вода 1 склянка

Сіль

Чорний мелений перець

Базилік і петрушка

Холодний гаспачо

Як приготувати суп з помідорів:

Включити духовку для попереднього розігріву до 210 градусів. Деко застелити фольгою і викласти на нього болгарський перець, смажить в духовці протягом 25 хвилин, до дуже м'якого стану. Потім дістати перець з духовки, покласти в каструлю і накрити кришкою. Через 20 хвилин дістати перець з каструлі, видалити плівку і насіння. М'якоть дрібно порізати. У чашу кухонного процесора скласти болгарський перець, помідори, огірок, зелену цибулю, 1/4 склянки базиліка, 1/4 склянки петрушки і часник. Дрібнити до утворення однорідної маси. Ввести в чашу лимонний сік і оливкову олію. Перелити гаспачо з помідорів у велику миску, ввести воду, сіль і чорний мелений перець. Накрити миску і поставити гаспачо з помідорів в холодильник для охолодження на 1 годину. Подавати гаспачо в порційних тарілках, посипавши зеленню (за бажанням).

Крем-суп з запечених баклажанів з помідорами

Інгредієнти:

Баклажани 450 г

Помідори 240 г

Лук-порей 320 г

Часник 1 зубчик

Вершки 100 мл

Олія ​​1 ст. ложка

Сіль

Перець чорний мелений

Трави прованські

Горіх мускатний тертий

Петрушка свіжа

Для овочевого бульйону:

Цибуля ріпчаста 80 г

Морква 60 г

Олія ​​1 ст. ложка

Петрушка свіжа 2-3 гілочки

Вода 600 мл

Помідоровий крем-суп

Як приготувати крем-суп з помідорами:

Увімкніть духовку і розігрійте до 180 градусів. У баклажанах зробіть кілька проколів за допомогою ножа або виделки. Кожен баклажан загорніть у фольгу і запікайте в духовці 30-60 хвилин в залежності від розміру баклажанів. Готові баклажани відкладіть. Для овочевого бульйону очистить і крупно наріжте моркву і ріпчасту цибулю. Розігрійте рослинну олію, додайте моркву з цибулею і обсмажте, помішуючи. Овочі мають добре підрум'янитися. Влийте воду і додайте гілочки петрушки. Доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні під кришкою 30 хв. В каструлі з товстим дном розігрійте рослинну олію. Часник дрібно наріжте. Білу частину цибулі-порею наріжте півкільцями і обсмажте разом з часником 3-4 хв. З помідорів видаліть шкірку. Для цього на кожному помідорі зробіть хрестоподібний надріз. Обдайте помідори окропом і відразу помістіть в крижану воду. Після цього шкірка легко зніметься. М'якоть наріжте невеликими шматочками і додайте до цибулі. З печених баклажанів видаліть шкірку і наріжте скибочками середнього розміру. Додайте до решти овочів. Залийте гарячим бульйоном і варіть суп 7-8 хвилин. Додайте сіль, чорний мелений перець, прованські трави і мускатний горіх. Збийте суп блендером до отримання однорідної маси. Влийте вершки і поставте каструлю на вогонь. Помішуючи, доведіть до кипіння, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню. Подавайте суп-пюре з запечених баклажанів з помідорами гарячим, доповнивши за бажанням свіжою нарізаною петрушкою.

Салат з помідорів з макаронами, сардинами і оливками

Інгредієнти:

Сардини 1 баночка

Помідори 180 г

Макарони 100 г

Цибуля ріпчаста 50 г

Оливки 10 шт.

Оливкова олія ​​2 ст. ложки

Сік лимонний 1 ст. ложка

Сіль за смаком

Перець чорний мелений

Салат з помідорами і макаронами

Як приготувати салат з помідорів з макаронами:

Відварити макарони в підсоленій воді згідно з інструкцією. Сардини вийняти з банки і розділити їх виделкою на невеликі шматочки. Нарізати цибулю тонкими півкільцями. Оливки нарізати кільцями. Петрушку і базилік дрібно порубати. Відкинути макарони на друшляк. Потім перекласти макарони в миску. До макаронів додати сардини. Викласти нарізані оливки, цибулю і зелень. Помідори нарізати часточками і додати до салату. Приправити салат чорним меленим перцем, полити оливковою олією і скропити лимонним соком. Акуратно перемішати салат в мисці. Салат з помідорів, з макаронами, сардинами і оливками готовий. Розкласти салат по тарілках і подавати.

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