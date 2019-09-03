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Ви пробували готувати куряче філе так? Якщо ні − обов'язково спробуйте

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Незвичайний рецепт курячого філе - фото 1
Незвичайний рецепт курячого філе / youtube

Пропонуємо вам рецепт дуже смачного курячого філе, запеченого з овочами. Така страва як найкраще пасуватиме до вечері в сімейному колі.

Інгредієнти:

  • Куряче філе 600 г
  • Помідори 300 г
  • Бринза 150 г
  • Перець болгарський 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Олія соняшникова 3 ст. л.
  • Суміш перців

Як приготувати куряче філе смачно:

  1. Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками і складаємо на дно порційних горщиків. Якщо у вас їх немає, можете готувати в одному великому, або в товстостінній каструлі.
  2. Поверх м'яса викладаємо шар болгарського перцю, нарізаного соломкою. Наступним шаром викладаємо цибулю, яку нарізали півкільцями. Потім викладаємо бринзу, яку кришимо прямо в горщики.
  3. Останнім шаром викладаємо нарізані помідори. Перчимо і додаємо соняшникову олію. Якщо у вас бринза не сильно солона, можете трохи посолити.
  4. Розігріваємо духовку до 180 градусів і запікаємо 1 годину. Готову страву посипаємо зеленню і подаємо на стіл. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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