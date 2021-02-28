Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео

В Абу-Дабі відбулася Міжнародна оборонна виставка (IDEX), в рамках якої канадська компанія Streit Group спільно з українською Highland Systems представили гусеничний електромобіль під назвою Storm.

Презентувати унікальну бронетехніку вийшов герой численних бойовиків Стівен Сігал.

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Броньована амфібія Storm – спільна розробка канадської Streit Group і української фірми Highland Systems з офісами в Великобританії і ОАЕ. За словами актора, дизайн гусеничного електромобіля є симбіозом Lamborghini і винищувача Stealth. Стівен Сігал зізнався, що якби у нього була можливість вибрати собі машину такого класу, то він взяв би собі саме Storm.

Бронетранспортер масою вісім тонн здатний розганятися на суші до 140 кілометрів на годину, а на воді – до 30 кілометрів на годину. Машина обладнана композитними гусеницями, які дозволяють знизити тиск на ґрунт до 230 грамів на квадратний сантиметр.

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