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Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео

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Презентація Storm - фото 1
Презентація Storm / Streit Group

В Абу-Дабі відбулася Міжнародна оборонна виставка (IDEX), в рамках якої канадська компанія Streit Group спільно з українською Highland Systems представили гусеничний електромобіль під назвою Storm.

Презентувати унікальну бронетехніку вийшов герой численних бойовиків Стівен Сігал.

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Броньована амфібія Storm – спільна розробка канадської Streit Group і української фірми Highland Systems з офісами в Великобританії і ОАЕ. За словами актора, дизайн гусеничного електромобіля є симбіозом Lamborghini і винищувача Stealth. Стівен Сігал зізнався, що якби у нього була можливість вибрати собі машину такого класу, то він взяв би собі саме Storm.

Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео - фото 449488

Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео - фото 449489

Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео - фото 449490

Бронетранспортер масою вісім тонн здатний розганятися на суші до 140 кілометрів на годину, а на воді – до 30 кілометрів на годину. Машина обладнана композитними гусеницями, які дозволяють знизити тиск на ґрунт до 230 грамів на квадратний сантиметр.

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Джерело: mmr
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