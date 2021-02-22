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Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються

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Які авто вибирати з Америки - фото 1
Які авто вибирати з Америки / facebook

Фахівці автомобільного ринку оприлюднили перелік найнадійніших авто з США, які найрідше ламаються. Ці машини практично не створюють клопотів своїм власникам.

Провідні експерти американського агентства J.D.Power оцінили сотню машин, які були випущені у 2018-2021 роках, грунтуючись на опитуванні власників цих авто.

І ще: Дослідники з'ясували, чим небезпечний запах нового автомобіля

Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються - фото 448758

Так, лідерами, за результатами дослідження, стали Lexus, Porsche і Kia.

  1. Lexus зайняв перше місце з показником у 81 поломку на 100 авто.
  2. На другому місці – Porsche. У цього авто 86 поломок на 100 машин. А найнадійнішою моделлю компанії став Porsche 911.
  3. Третє місце у Kia з 97 поломками на 100 машин.

Автомобільна марка Kia ще рік тому займала 14-е місце.

А ось найненадійнішими автомобілями стали Jaguar (186 поломок), Alfa Romeo (196) і Land Rover (244).

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Джерело: jdpower
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