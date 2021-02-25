В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі

Кабінет міністрів України вніс зміни у Правила дорожнього руху в пунктах, що стосуються перевезення дітей в автомобілях. Дізнайтеся, що саме змінилося у ПДР.

В Україні змінюють правила перевезення дітей в автомобілях. Зокрема, водіям хочуть дозволити перевозити дитину на передньому сидінні при наявності дитячих утримуючих систем (дитяче автокрісло).

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В Україні вже посилено відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей не в автокріслах. І ми продовжуємо вдосконалювати законодавство, запозичуючи і імплементуючи ключові європейські підходи і правила в підвищенні безпеки цих перевезень, – зазначив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

Як зміняться правила перевезення дітей в авто

Як вказується у порівняльній записці до постанови, забороняється перевозити дітей, зріст яких менш як 145 см, в авто без використання дитячих крісел, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією транспортного засобу.

Дитячі утримуючі системи повинні використовуватися в машині, обладнаних ременями безпеки.

Встановлювати їх потрібно на задніх сидіннях авто.

При перевезенні дитини у віці до 3-х років у легковому авто допускається перевезення її на передньому сидінні за допомогою дитячих утримуючих систем в протилежному напрямку руху, з обов'язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння.

У документі пропонують вилучити пункт про заборону на перевезення дітей автомобілями, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення. Також без утримуючих систем дозволено перевозити дітей бригадам швидкої допомоги, в поліцейських авто і транспорті ДСНС і інших відомств при виконанні службових обов'язків.

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