Стівен Кінг попрощався з Facebook, і ось чому

Відомий письменник Стівен Кінг вирішив видалити свій профіль з соцмережі Facebook. Король жахів пояснив це рішення і збентежив шанувальників.

Легендарний письменник Стівен Кінг дуже активний в соціальних мережах, однак нещодавно видалив акаунт у Facebook. Про це він повідомив на своєму мікроблозі в Twitter.

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"Я видаляю свій Facebook. Мені не комфортно від потоку неправдивої інформації, яку пропонує його політична реклама, і я не певен, що особиста інформація користувачів захищена досить добре", – пояснив він.

Це вже не перший випадок, коли відомі особистості наголошують на тому, що Facebook використовує їхні персональні дані у власних цілях.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

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