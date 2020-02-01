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Стівен Кінг попрощався з Facebook, і ось чому

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Кінг видалився з Фейсбуку - фото 1
Кінг видалився з Фейсбуку

Відомий письменник Стівен Кінг вирішив видалити свій профіль з соцмережі Facebook. Король жахів пояснив це рішення і збентежив шанувальників.

Легендарний письменник Стівен Кінг дуже активний в соціальних мережах, однак нещодавно видалив акаунт у Facebook. Про це він повідомив на своєму мікроблозі в Twitter.

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"Я видаляю свій Facebook. Мені не комфортно від потоку неправдивої інформації, яку пропонує його політична реклама, і я не певен, що особиста інформація користувачів захищена досить добре", пояснив він.

Це вже не перший випадок, коли відомі особистості наголошують на тому, що Facebook використовує їхні персональні дані у власних цілях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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