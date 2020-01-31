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Брехун, брехун: ведучий Carpool Karaoke не завжди керує машиною під час шоу

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Прихильники шоу виявили, що їх нахабно обдурювали - фото 1
Прихильники шоу виявили, що їх нахабно обдурювали

Джеймс Корден, ведучий програми The Late Late Show і його суперпопулярного сегменту Carpool Karaoke, в якому він співає разом із зірками поп-сцени, опинився у центрі скандалу.

У мережі з'явилося відео, де видно, що під час зйомок машина рухається Лос-Анджелесом за допомогою буксира. Зокрема, ці кадри були зроблені під час запису програми з Джастіном Бібером.

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Фанатів Carpool Karaoke дуже засмутило це відео. За їх словами, востаннє вони були настільки розчаровані, коли дізналися, що Санта Клауса не існує. Виникло логічне питання: чи водив Корден машину самостійно хоч коли-небудь. Невже він підспівував зіркам, цинічно прикидаючись, що стежить за дорогою?

Джеймсу Кордену довелося відповісти на звинувачення фанатів в ефірі свого шоу. За його словами, творці програми дійсно зрідка користуються буксиром з міркувань безпеки на дорозі. Корден стверджує, що це відбувається тільки в ті моменти, коли ведучий переодягається або танцює безпосередньо за кермом. У своє виправдання він сказав, що не хотів "вдарити обличчям у бруд" перед Бібером, і запевнив шанувальників, що досить часто веде машину сам.

Утім, люди зі здоровим глуздом вважають, що буксирувати авто ведучого – це найправильніший варіант, інакше він потрапив би в аварію і міг би кого-небудь травмувати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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