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Коронавірус Карантин

Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19

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Унікальний костюм захищатиме від коронавірусу - фото 1
Унікальний костюм захищатиме від коронавірусу

Засновники міланської студії DesignLibero Ліберо Рутило і Катерина Щетина придумали концепт величезного надувного міхура, здатного захистити людину у громадських місцях від зараження COVID-19. Дивіться, як він виглядає.

Bubble Shield складається з двох частин, з'єднаних застібкою-блискавкою. Завдяки цьому користувач може легко входити і виходити з нього.

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Сама куля виготовлена з термічно звареного ЕТФЕ (співполімер тетрафторетилену і етилену, що відрізняється підвищеною стійкістю до радіаційного випромінювання).

Інноваційний засіб індивідуального захисту оснащений електричним приводом для компресора повітряної помпи і фанкойлів, які очищають повітря через змінні фільтри. У верхній частині міхура передбачена панель сонячної батареї, а акумулятор помпи помістили у невеликий рюкзак.

Дивіться, як виглядає уся конструкція:

Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19 - фото 399752
Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19 - фото 399753
Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19 - фото 399755
Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19 - фото 399754
Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19 - фото 399751
Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19 - фото 399750

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Джерело: Designboom
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