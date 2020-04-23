Стильно і безпечно: як виглядає надувна булька Bubble Shield проти COVID-19

Засновники міланської студії DesignLibero Ліберо Рутило і Катерина Щетина придумали концепт величезного надувного міхура, здатного захистити людину у громадських місцях від зараження COVID-19. Дивіться, як він виглядає.

Bubble Shield складається з двох частин, з'єднаних застібкою-блискавкою. Завдяки цьому користувач може легко входити і виходити з нього.

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Сама куля виготовлена з термічно звареного ЕТФЕ (співполімер тетрафторетилену і етилену, що відрізняється підвищеною стійкістю до радіаційного випромінювання).

Інноваційний засіб індивідуального захисту оснащений електричним приводом для компресора повітряної помпи і фанкойлів, які очищають повітря через змінні фільтри. У верхній частині міхура передбачена панель сонячної батареї, а акумулятор помпи помістили у невеликий рюкзак.

Дивіться, як виглядає уся конструкція:

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