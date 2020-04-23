На фото показали міста Європи під час карантину

Мільйони людей зараз сидять вдома через пандемію коронавірусу. А у сміливих фотографів з'явився шанс зробити знімки вулиць і площ без натовпів роззяв.

США наразі очолює сумний антирейтинг, будучи лідером за кількістю хворих і померлих від коронавірусу CoViD-19. Американський президент Дональд Трамп пообіцяв не називати більше цей вірус китайським, ну а прості жителі Штатів продовжують сидіти вдома і сподіватися на краще.

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Ще на початку квітня Франція увійшла в п'ятірку країн, що лідирують за кількістю загиблих від коронавірусу. Зараз кількість заражених в цій країні перевалила за 100 тисяч людей. І поки більшість сидять в своїх будинках і квартирах, фотографи прагнуть побачити порожнім Париж.

Іспанія до кінця квітня посідає друге місце після США у списку з найбільшою кількістю виявлених заражень і третю сходинку за зафіксованим летальним наслідком.

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