Зваблива Демі Роуз розбурхала мережу пікантними фото (18+)

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги через сексуальний образ. Ця дівчина зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Ще фанати часто називають красуню "англійською Селеною Гомес" через схожість з зіркою.

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Тому не дивно, що за Демі стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. Не варто забувати і про те, що модель обожнює ділитись справді спекотними кадрами.



Це підтверджують і свіжі фото Демі, на яких вона позує у спортивному боді та високих чобітках від Dior. Звісно ж, не обійшлось і без ефектного вирізу та пікантних ракурсів.



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