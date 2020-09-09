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Зваблива Демі Роуз розбурхала мережу пікантними фото (18+)

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Демі Роуз показала розкішні форми - фото 1
Демі Роуз показала розкішні форми / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги через сексуальний образ. Ця дівчина зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Ще фанати часто називають красуню "англійською Селеною Гомес" через схожість з зіркою.

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Тому не дивно, що за Демі стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. Не варто забувати і про те, що модель обожнює ділитись справді спекотними кадрами.

Це підтверджують і свіжі фото Демі, на яких вона позує у спортивному боді та високих чобітках від Dior. Звісно ж, не обійшлось і без ефектного вирізу та пікантних ракурсів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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