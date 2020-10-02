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Стилісти розповіли, які джинси візуально подовжують ноги

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Джинси 2020 - фото 1
Джинси 2020 / lifestylemonitor

Розповідаємо, які джинси вибрати, щоб ваші ноги візуально виглядали довшими, а сідниці і стегна – максимально апетитними.

Колір

По-перше, зверніть увагу на колір. Щоб домогтися максимального ефекту стрункості, вибирайте джинси чорного або темно-синього кольору. Але пам'ятайте, що декор, будь-які потертості, розводи, кишені, нашивки, вишивки, заклепки, візуально збільшують форми.

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Довжина

По-друге, при виборі не забудьте про довжину. Найкраще вибрати класичні прямі моделі або джинси скінні, які мають закінчуватися на щиколотці або трохи прикривати її.

Посадка талії

По-третє, не забудьте звернути увагу на посадку талії. Якщо ви хочете візуально подовжити силует, забудьте про модні в минулому джинси із заниженою талією. Вибирайте посадку із завищеною талією, яка створює ілюзію, що ноги починаються вище. Також джинси не мають бути великі в талії.

Мода - фото 428367
Мода

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Джерело: femmie
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