Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром

  • 1
Светр з високим коміром - фото 1
Светр з високим коміром / pinterest

Найпрактичнішою деталлю гардероба в зимовий період вважається светр, а завдяки різноманітності типів в'язки, кольорів, фасонів і способів комбінації його з іншими речами і аксесуарами можна отримати найнесподіваніші образи.

Наразі не варто розслаблятися і надягати тонкі блузи та водолазки. Краще вибрати светр з високим горлом, тим більше, що скомбінувати його можна навіть з класичними брюками і піджаком оверсайз. Доповнить образ широкий ремінь і сумочка-клатч.

Це цікаво: Завжди у формі: Алессандра Амброзіо захопила новими фото в бікіні

Светр з високим горлом також можна надіти з широкими і розкльошені брюками. Навесні такий лук можна доповнити кросівками або кедами.

Також можна вибрати светр з високим коміром і кокетливим вирізом на плечі: такий образ чудово підійде для виходу в світ або походу на романтичне побачення. Образ з таким светром можна доповнити поясною сумкою в тон до одягу.

Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром - фото 444761

Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром - фото 444762

Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром - фото 444763

Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром - фото 444764

Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром - фото 444765

І ще: Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото

Джерело: victorialunina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 801
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2531
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2778490
Загрузка...
Новини