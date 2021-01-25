Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром

Найпрактичнішою деталлю гардероба в зимовий період вважається светр, а завдяки різноманітності типів в'язки, кольорів, фасонів і способів комбінації його з іншими речами і аксесуарами можна отримати найнесподіваніші образи.

Наразі не варто розслаблятися і надягати тонкі блузи та водолазки. Краще вибрати светр з високим горлом, тим більше, що скомбінувати його можна навіть з класичними брюками і піджаком оверсайз. Доповнить образ широкий ремінь і сумочка-клатч.

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Светр з високим горлом також можна надіти з широкими і розкльошені брюками. Навесні такий лук можна доповнити кросівками або кедами.

Також можна вибрати светр з високим коміром і кокетливим вирізом на плечі: такий образ чудово підійде для виходу в світ або походу на романтичне побачення. Образ з таким светром можна доповнити поясною сумкою в тон до одягу.

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