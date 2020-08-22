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Стажери побудували 250-сильний Volkswagen Golf GTE: дивіться, що в них вийшло
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Volkswagen показав концепт-кар Golf GTE HyRACER, за розробку якого відповідали стажери. Прем'єра хот-хетча повинна була пройти ще у травні на 39 фестивалі Wörthersee, але його скасували через пандемію. У результаті HyRACER дебютував на окремому заході у Вольфсбурзі.
Кастомним проєктом займалися 13 стажерів, набраних у німецьких дилерських центрах Volkswagen. Робота над автомобілем проходила у п'ять етапів і тривала всього кілька місяців – практиканти намагалися встигнути до травневої прем'єри. У назві HyRACER склад Hy позначає гібридну силову установку, а RACER відсилає до "гоночної ДНК" шоу-кара.
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Для проєкту практиканти підготували особливий обвіс з переднім і заднім "фартухами", спліттером і крилами, що збільшують ширину кузова Golf GTE на 80 міліметрів. Ззаду з'явився дифузор, спойлер зі стоп-сигналом від Arteon і здвоєні патрубки вихлопної системи по центру.
Автомобіль отримав налаштовувану спортивну підвіску, яка дозволяє зменшувати дорожній просвіт на 40 міліметрів, спеціально розроблені 19-дюймові колісні диски, шини шириною 264 мм і гальмівні диски діаметром 380 міліметрів.
Салон прикрасили обробкою з алькантари на приладовій панелі, дверях і рульовому колесі. На спортивних сидіннях синіми нитками вишито найменування концепту. Оформлення інтер'єру доповнюють сині акценти і логотип стажерів, розроблений спеціально для єдиного екземпляра.
У багажнику розмістили відразу дві розетки для зарядки електроскутерів, а під капотом криється металева табличка з іменами усіх 13 стажерів, які працювали над проєктом. Силову установку гібридного Golf GTE на базі 1,4-літрового мотора з чотирма циліндрами для HyRACER форсували з 204 до 250 кінських сил.
Новий GTE приєднався до сімейства Volkswagen Golf восьмого покоління в лютому нинішнього року. Його бензоелектрична силова установка, що заряджається, складається з 150-сильної "турбочетвірки" 1.4 і шестиступеневого "робота" з вбудованим 116-сильним електромотором. У сумі вона видає 245 кінських сил і 400 Нм. Тягова батарея на 13 кіловат-годин дозволяє проїжджати до 60 кілометрів на одній зарядці.
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