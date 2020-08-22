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Американці на Audi A6 проїхали через всю Америку за 25 годин і побили рекорд

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Рік тому ці хлопці вже побили рекорд "Гарматного ядра" - фото 1
Рік тому ці хлопці вже побили рекорд "Гарматного ядра"

Американці Даг Таббатт, Арне Томан і Берклі Чедвік доїхали від одного узбережжя США до іншого за 25 годин 39 хвилин. На Audi A6 їм вдалося повернути собі торішній рекорд нелегальної гонки Cannonball Run, або "Гарматне ядро".

У грудні минулого року вони вже відправлялися у швидкісний заїзд через всю територію США на Mercedes-AMG E 63 з форсованим до 700 кінських сил мотором. Тоді результат гонщиків склав 27 годин і 25 хвилин.

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Однак у квітні невідомі побили рекорд майже на годину, проїхавши від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 26 годин 38 хвилин. Аноніми використовували седан Audi A8L, у багажник якої встановили два великі баки з бензином, щоб не зупинятися на заправках. Організатори перегонів визнали рекорд недійсним, оскільки у квітні дороги були майже порожніми через пандемію. Попри це, Таббатт і Чедвік зважилися на повторний заїзд.

Американці на Audi A6 проїхали через всю Америку за 25 годин і побили рекорд - фото 421364

Для цього їм довелося шукати новий автомобіль, адже їх E 63 розбився під час іншої гонки: на швидкості понад 60 кілометрів на годину в його корму врізалася вантажівка. Вибір американців упав на A6, якому приробили шильдик у вигляді блакитного овалу Ford зі стилізованим написом Audi.

Американці на Audi A6 проїхали через всю Америку за 25 годин і побили рекорд - фото 421365

На Audi приятелі перетнули США за 25 годин 39 хвилин – на 59 хвилин швидше за гонщиків на Audi A8L. За цей час A6 зупинялася у сумі на 31 хвилину 10 секунд, середня швидкість склала понад 180 кілометрів на годину, а пікова – 282 кілометри на годину. За заїздом спостерігала команда з 35 осіб, розкиданих по всій країні, яка стежила за дотриманням розкладу.

Американці на Audi A6 проїхали через всю Америку за 25 годин і побили рекорд - фото 421363

Американці визнали, що нового результату вдалося домогтися в тому числі завдяки невгамовній у США пандемії. Вони рідко зустрічали поліцейських, не натикалися на аварії та дорожні роботи, а машин було приблизно на 70 відсотків менше, ніж у грудні.

Американці на Audi A6 проїхали через всю Америку за 25 годин і побили рекорд - фото 421366

Мета гонки "Гарматне ядро" – за мінімальний час проїхати від Східного до Західного узбережжя США. Її учасникам загрожують штрафи за перевищення швидкості й інші порушення правил дорожнього руху, якщо вони попадуться на очі поліції. Перший такий заїзд пройшов ще у 1971 році з результатом 40 годин 51 хвилина.

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Джерело: Drive Tribe
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