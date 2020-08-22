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Volkswagen ID.4 показали до офіційної презентації

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Volkswagen - фото 1
Volkswagen / autonews

Незадовго до офіційної презентації з'явилися зображення електрокара від VW – ID.4. Представники бренду вважають, що автомобіль має добре "вистрілити" на авторинку.

Дебютна презентація нового Volkswagen ID.4 наближається. Представники баварської компанії заявили, що дебют відбудеться вже за кілька тижнів. Сьогодні з'явилися зображення електромобіля, що дає уявлення про зовнішній вигляд новинки. Певні елементи з передньої частини будуть запозичені з молодшої моделі ID.3.

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Варто підкреслити закриту радіаторну решітку, а також схожі фари: такі були у молодшій версії. Передній бампер став більш виділятися, а також важко не помітити агресивні повітрозабірники. Інші елементи зовнішнього вигляду поки не розкривають. Але водночас Міністерство промисловості Китаю зуміло трохи розкрити німецьку новинку.

Судячи з фотографії, модель отримає більш обтічну форму кузова і похилий дах. Також відомо, що ID.4 базуватиметься на архітектурі MEB, що дозволяє автомобілям оснащуватися як задньо-, так і повнопривідною системою.

Volkswagen ID.4 показали до офіційної презентації - фото 421234

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Джерело: autonews
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