Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес

Ізраїльська художниця Сігаліт Ландау для свого проєкту занурила на три місяці чорне траурне плаття на дно Мертвого моря.

Проєкт Сігаліт назвала "Солона наречена". Він був натхненний п'єсою 1916 року "Діббук" (Між двох світів) письменника Семена Ан-ського.

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Сюжет п'єси заснований на єврейських народних переказах: молода людина, розлучена з нареченою, укладає договір з дияволом і продає йому душу. Після смерті його душа стає діббуком – демоном, який вселяється в серце дівчини і робить її одержимою. Демона вдається вигнати, але дівчина вмирає.

Покрите сіллю плаття символізує надприродну силу, що огортає і перетворює чорну тканину на якусь подобу весільного вбрання. Процес кристалізації солі на тканини художниця задокументувала. А на ці чудові фотографії тепер можна подивитися на виставці в Художній галереї в Лондоні Marlborough London.

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