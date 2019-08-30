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Верховна Рада 1 вересня

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес

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Проєкт Сігаліт Ландау - фото 1
Проєкт Сігаліт Ландау / huffingtonpost

Ізраїльська художниця Сігаліт Ландау для свого проєкту занурила на три місяці чорне траурне плаття на дно Мертвого моря.

Проєкт Сігаліт назвала "Солона наречена". Він був натхненний п'єсою 1916 року "Діббук" (Між двох світів) письменника Семена Ан-ського.

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Сюжет п'єси заснований на єврейських народних переказах: молода людина, розлучена з нареченою, укладає договір з дияволом і продає йому душу. Після смерті його душа стає діббуком – демоном, який вселяється в серце дівчини і робить її одержимою. Демона вдається вигнати, але дівчина вмирає.

Покрите сіллю плаття символізує надприродну силу, що огортає і перетворює чорну тканину на якусь подобу весільного вбрання. Процес кристалізації солі на тканини художниця задокументувала. А на ці чудові фотографії тепер можна подивитися на виставці в Художній галереї в Лондоні Marlborough London.

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес - фото 351354

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес - фото 351355

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес - фото 351357

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес - фото 351358

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес - фото 351359

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес - фото 351360

Старовинну сукню перетворили на соляну скульптуру: цікавий процес - фото 351363

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Джерело: huffingtonpost
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