Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії

Талановитий фотограф робить вражаючі кадри з хвилями, показуючи могутність та красу океану. Якщо вам зараз бракує моря, то ці знімки – те, що треба. Зацініть!

Знайомтесь, Кріс Діксон (Chris Dixon) – фотограф, який народився та виріс у Сіднеї, тому звик до життя біля побережжя. Він спеціалізується на океанічному мистецтві і зізнається, що жодного разу у нього не було однакових днів чи однакових хвиль.

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"Віддаючи шану австралійському узбережжю, я досліджую та фіксую небачені моменти у морі. Мої кадри демонструють потужну океанську фотографію, починаючи від тропічних синів морів, сходів та заходів сонця над океаном", – ділиться Кріс.

Джерело фото: chrisdixonphoto.com

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