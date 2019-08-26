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Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії

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Заховливі фото хвиль - фото 1
Заховливі фото хвиль / chrisdixonphoto.com

Талановитий фотограф робить вражаючі кадри з хвилями, показуючи могутність та красу океану. Якщо вам зараз бракує моря, то ці знімки – те, що треба. Зацініть!

Знайомтесь, Кріс Діксон (Chris Dixon) фотограф, який народився та виріс у Сіднеї, тому звик до життя біля побережжя. Він спеціалізується на океанічному мистецтві і зізнається, що жодного разу у нього не було однакових днів чи однакових хвиль.

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"Віддаючи шану австралійському узбережжю, я досліджую та фіксую небачені моменти у морі. Мої кадри демонструють потужну океанську фотографію, починаючи від тропічних синів морів, сходів та заходів сонця над океаном", ділиться Кріс.

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Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350215

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350216

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350217

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350218

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350219

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350220

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350221

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350222

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350223

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350224

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350225

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350226

Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії - фото 350227

Джерело фото: chrisdixonphoto.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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