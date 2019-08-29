6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції

Лавандові поля на півдні Франції – хто не мріє побачити таку красу? І завдяки фото у нас є такий шанс.

Самір Белхамра, фотограф-самоучка і графічний дизайнер, недавно відвідав Францію і його фото буквально захоплюють дух.

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Лаванда цвіте тільки один раз в рік – зазвичай з кінця червня до початку серпня. Фотограф недавно придбав дрон і хотів скористатися цією можливістю, щоб знімати поля зверху.

Фотографії вийшли дивовижними – ви можете майже відчути запах пурпурного моря лаванди!

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