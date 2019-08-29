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Танці з зірками 1 вересня

6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції

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Лавандові поля у Франції - фото 1
Лавандові поля у Франції / instagram

Лавандові поля на півдні Франції – хто не мріє побачити таку красу? І завдяки фото у нас є такий шанс.

Самір Белхамра, фотограф-самоучка і графічний дизайнер, недавно відвідав Францію і його фото буквально захоплюють дух.

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Лаванда цвіте тільки один раз в рік – зазвичай з кінця червня до початку серпня. Фотограф недавно придбав дрон і хотів скористатися цією можливістю, щоб знімати поля зверху.

Фотографії вийшли дивовижними – ви можете майже відчути запах пурпурного моря лаванди!

6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції - фото 350780

6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції - фото 350781

6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції - фото 350782

6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції - фото 350783

6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції - фото 350784

6 фото лавандових полів, які можна побачити тільки у Франції - фото 350785

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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