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Старий літак перетворили на атмосферний готель

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Літак-готель - фото 1
Літак-готель / dailymail

Тобі Ріс Девіс, власник кемпінгу в Південному Уельсі, викупив старий літак Airbus A319 за 45 тисяч фунтів стерлінгів (понад €50 тисяч) і зробив з нього комфортний номер.

У літаку збережена бортова кухня, є душ і працюють запасні виходи. Для зручного транспортування літак розділили на дві частини. Згодом хвіст переобладнали у номер з чотирма ліжками, а з передньої частини зробили лоджію. Переночувати в незвичайному готелі можна за €200.

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A319 спочатку належав Air Canada і був орендований Air Malta. У 2003 році його купила авіакомпанія Etihad. У 2018 борт вивели з експлуатації. Крім літака в кемпінгу Девіса можна зупинитися в літаючій тарілці, диско-куполі і в будинку Pac-Man.

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У мережі не соромляться ділитись ні деталями особистого життя, ні важливими відкриттями, ні моторошними та дивними дизайнами помешкань. Саме дурні помилки архітекторів чи їх креативне бачення – у цій добірці.

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Джерело: dailymail
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