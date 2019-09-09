Дівчина за 5 днів перетворила потворну гостьову в ідеальну кімнату (фото)

Не обов'язково бути будівельником чи архітектором, щоб зробити з будинку цукерочку. Це підтверджує і блогерка Ліан, яка за лічені дні переробила гостьову кімнату у справді затишне місце. Зацініть!

В інтернеті вдосталь натхнення та ідей для дизайну інтер'єрів, однак втілити їх у реальність значно складніше, аніж здається на перший погляд. Але колишня фотограф і блогерка Ліан Лім-Вокер вирішила кинути виклик самій собі та за кілька днів перетворити пусту кімнату в ідеальне місце для відпочинку.

І ще: У Бразилії звели незвичайний дім з контейнерів: фото

Ліам зі своїм нареченим Полом придбали будинок рік тому та починали ремонтувати його поступово, від кімнати до кімнати, ділячись прогресом у соцмережах.

"Це був мій 30 день народження минулих вихідних та мене несподівано попередили про гостей. Замість того, щоб вони спали на надувному матраці у повторній синій кімнаті, я сприйняла це як шанс зробити ще одну кімнату в домі (за 5 днів), – зізнається Ліан.

Але не варто обманювати себе тим, що все робиться швидко і легко. Адже варто бути готовими до серйозних викликів, тому навіть вже майстер своєї справи Ліан взялась за доволі складне завдання та зізналась, що "дуже задовільне "після" для вас – це тиждень крові, поту та сліз для мене".

Дивіться також весь процес перетворення на відео:

Джерело всіх фото: leannelimwalkerhome

Читайте також: Робота українців потрапила до списку найкращих інтер'єрів року