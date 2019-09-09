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Дівчина за 5 днів перетворила потворну гостьову в ідеальну кімнату (фото)

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Як швидко зробити красиву кімнату - фото 1
Як швидко зробити красиву кімнату

Не обов'язково бути будівельником чи архітектором, щоб зробити з будинку цукерочку. Це підтверджує і блогерка Ліан, яка за лічені дні переробила гостьову кімнату у справді затишне місце. Зацініть!

В інтернеті вдосталь натхнення та ідей для дизайну інтер'єрів, однак втілити їх у реальність значно складніше, аніж здається на перший погляд. Але колишня фотограф і блогерка Ліан Лім-Вокер вирішила кинути виклик самій собі та за кілька днів перетворити пусту кімнату в ідеальне місце для відпочинку.

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Ліам зі своїм нареченим Полом придбали будинок рік тому та починали ремонтувати його поступово, від кімнати до кімнати, ділячись прогресом у соцмережах.

Дівчина за 5 днів перетворила потворну гостьову в ідеальну кімнату (фото) - фото 353554

"Це був мій 30 день народження минулих вихідних та мене несподівано попередили про гостей. Замість того, щоб вони спали на надувному матраці у повторній синій кімнаті, я сприйняла це як шанс зробити ще одну кімнату в домі (за 5 днів), – зізнається Ліан.

Дівчина за 5 днів перетворила потворну гостьову в ідеальну кімнату (фото) - фото 353555

Але не варто обманювати себе тим, що все робиться швидко і легко. Адже варто бути готовими до серйозних викликів, тому навіть вже майстер своєї справи Ліан взялась за доволі складне завдання та зізналась, що "дуже задовільне "після" для вас це тиждень крові, поту та сліз для мене".

Дівчина за 5 днів перетворила потворну гостьову в ідеальну кімнату (фото) - фото 353556

Дивіться також весь процес перетворення на відео:

Джерело всіх фото: leannelimwalkerhome

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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