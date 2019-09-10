Жах дизайнерів: будинки, які викликають чимало питань (фото)

У мережі не соромляться ділитись ні деталями особистого життя, ні важливими відкриттями, ні моторошними та дивними дизайнами помешкань. Саме дурні помилки архітекторів чи їх креативне бачення - у цій підбірці.

Не кожен архітектор може стати всесвітньо відомим, однак деякі креативні особистості нехтують звичайними правилами помешкання, роблять примітивні помилки або ж вигадують щось дивовижне замість того, щоб просто якісно виконувати свою роботу. Тому у мережі публікують найепічніші знімки будинків, у яких навряд чи захотілося жити. Готові до жахів дизайну?

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