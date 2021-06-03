Старенька сусідка розтопила серця користувачів незвичайним запрошенням (відео)

Тема сусідів часто здається далеко не найприємнішою, але ця бабуся перевертає типові уявлення про людей, які живуть навколо. Рекомендуємо зацінити!

На платформі Reddit користувач з ніком ZiraelN7 поділився незвичайним відео, знятим на камеру дверного дзвінка, яке швидко почало підкорювати тренди. За короткий час допис зібрав 84 тисячі балів та майже сотню коментарів.

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"Ця мила бабуся не змогла дотелефонуватись до своїх сусідів, тому пішла до їхніх дверей та залишила повідомлення із запрошенням на вечір тако за допомогою камери у дзвінку", – пояснив автор. І справді, на ролику старенька жінка кличе сусідів разом поїсти тако. Як зазначили коментатори, після від такої пропозиції неможливо відмовитись. Та й сам факт, що сусідка вигадала такий спосіб для повідомлення, теж викликає усмішку.

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