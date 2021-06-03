104-річна американка розкрила секрет довголіття, і він сподобається всім

Бабуся зі США відсвяткувала свої 104, і вже знає кілька лайфхаків для довголіття. І почуття гумору в жінки чудове!

Американка Вайлет з Гонолулу (Гаваї, США) відсвяткувала свій 104 день народження в колі друзів та близьких, а також розкрила таємницю свого довголіття. І цей рецепт варто записати кожному, передає medialeaks.

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Виявилось, що у своєму віці жінка не втратила почуття гумору, то вважає, що їй допомагає кохання та багато-багато морозива.

Звісно ж, здоровий спосіб життя теж грає вагому роль у питанні тривалості життя, але подвійна порція фісташкового морозива з кленовим сиропом точно робить Вайлет щасливішою. А радість та гарний настрій теж дуже важливі у будь-якому віці.

Морозиво справді покращує настрій

Відзначимо, що не лише філософія любові та щастя допомогла американці досягнути такого віку, а й чудові гени довгожителів. Родина бабусі розповідає, що вона досі дуже самостійна, а також з радістю знайомиться з новими людьми та заряджає всіх позитивним настроєм!

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