Становлення: дивіться тизер документального фільму про Мішель Обаму

Стрімінговий сервіс Netflix представив ще один плід своєї співпраці з колишньою першою леді США. Цього разу на ньому з'явиться документальний фільм на підтримку культового бестселера "Становлення" про життя Мішель Обами.

У фільмі "Становлення", режисером якого є Надя Халлгрен, глядачі зможуть побачити Мішель Обаму в промоподорожі, яку вона разом зі своєю книгою здійснила по 34 містах.

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Режисерка супроводжувала головну героїню в промотурі. У представленому півторахвилинному ролику Обама ділиться своїм життєвим досвідом з молодими жінками у Філадельфії на початку своєї подорожі.

"Ті місяці, які я провела, подорожуючи, зустрічаючись і спілкуючись з людьми в містах по всій земній кулі, наводили мене на думку про те, що те, що нас об'єднує, глибоко і реально і не може бути переплутано. У великих і маленьких групах, молодих і старих, унікальних і згуртованих, ми зібралися разом і поділилися історіями, наповнюючи простір нашими радощами, турботами і мріями. Ми обробили минуле і представили краще майбутнє", – ділиться Обама.

Також вона наголосила на тому, що дуже цінує спогади та почуття зв'язку. Особливо зараз.

"Усе це відбувається у той момент, коли ми разом боремося, щоб пережити цю пандемію, дбаємо про своїх близьких і справляємося з втратами, розгубленістю і невпевненістю. Співчуття – це наша лінія життя. Використовуймо його, щоб перенаправити нашу увагу на те, що важливіше за все, і знайти способи переробити світ в образи з наших надій", – заявила Мішель Обама в анонсі нового документального фільму.

Становлення – дивіться тизер фільму про Мішель Обаму:

Відзначимо, що прем'єра "Становлення" запланована на 6 травня цього року на стрімінговому сервісі Netflix.

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