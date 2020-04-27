Бред Пітт перевтілився у головного інфекціоніста США і розкритикував Трампа: відео

В ефірі шоу Saturday Night Live актор Бред Пітт перетворився на директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США, члена робочої групи по боротьбі з коронавірусом Ентоні Фаучі. Дивіться, що з цього вийшло!

Ентоні Фаучі часто дає коментарі ЗМІ, у яких критикує дії та заяви президента США Дональда Трампа, що стосуються боротьби з коронавірусом. Наприклад, Фаучі не підтримав версію про штучне походження вірусу, про яку писав Fox News, і яку висловлював Трамп.

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10 квітня ведуча телеканалу CNN запитала Фаучі, кому б з акторів він довірив виконати роль самого себе у вечірньому шоу, запропонувавши вибір між Беном Стіллером та Бредом Піттом. Експерт відповів, що сподівається, що до цього не дійде, але, якщо це трапиться, то він волів би бачити в ролі себе Пітта.

Dr. Anthony Fauci jokingly says "Brad Pitt, of course" should play him on "Saturday Night Live." pic.twitter.com/WFN45F83mW — New Day (@NewDay) April 10, 2020

Уже через два тижні голлівудський актор перевтілився в головного інфекціоніста США. Фаучі в його виконанні продовжив сперечатися з Трампом: в одному з виступів президент заявив, що вчені "відносно скоро" розроблять вакцину, на що "Фаучі" зазначив, що це незрозуміле формулювання.

Відносно всієї історії Землі, звичайно, вакцина з'явиться дуже швидко. Але якщо ти скажеш другу: "Я буду щодо скоро", а прийдеш через 1,5 року, то друг може відносно розлютитися, – саркастично додав актор.

Також "Фаучі" прокоментував слова Трампа про те, що одного разу коронавірус зникне, і це буде дивом. "Усі люблять чудеса, але це не може бути планом А", – сказав "експерт".

На слова Трампа про те, що ін'єкція дезінфікуючих засобів може знищити вірус за хвилину, "Фаучі" відреагував мовчазним подивом, а на пропозицію вбивати вірус світлом – фейспалмом, відразу зазначивши, що даремно торкнувся обличчя.

Насамкінець Бред Пітт зняв перуку та подякував самому Фаучі й усім медикам, які борються з пандемією коронавірусу.

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