Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку

  • 57
Ці вправи зроблять з вас секс-гіганта - фото 1
Ці вправи зроблять з вас секс-гіганта

Ми не втомлюємось нагадувати, що заняття спортом позитивно впливають на ваше інтимне життя. Зокрема, фахівці нагадали, якими вправами потрібно займатися, щоб стати богом у ліжку!

Науковці зі США з'ясували, що деякі види спорту позитивно впливають на інтимне життя.

І ще: Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених

Крім спорту рекомендують займатися танцями. Зокрема, румбою, танго та сальсою. Якщо ж ви хочете, щоб і ваша партнерка перетворилася на граціозну жрицю кохання, відправте її на пілатес і йогу, які зміцнюють м'язи в інтимних зонах.

А от найкориснішим є біг. Він покращує циркуляцію крові, самопочуття, а також якість і кількість сексу. Також учені вважають, що для чоловіків корисним є плавання, яке може покращити лібідо та ерекцію.

Найкраще на чоловічу силу впливає біг - фото 328289

Результат дослідження показав, що секс у багатьох випадках можна покращити своїми силами без застосування стимулюючих препаратів і походів до сексолога.

Тому, якщо ви хочете досягати більшого успіху в інтимному житті, займіться нарешті спортом. Не лінуйтесь зранку робити зарядку, ходіть багато пішки, а також слухайте Радіо МАКСИМУМ!

Читайте також: Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1058
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 287
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 464
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл