Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку

Ці вправи зроблять з вас секс-гіганта

Ми не втомлюємось нагадувати, що заняття спортом позитивно впливають на ваше інтимне життя. Зокрема, фахівці нагадали, якими вправами потрібно займатися, щоб стати богом у ліжку!

Науковці зі США з'ясували, що деякі види спорту позитивно впливають на інтимне життя.

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Крім спорту рекомендують займатися танцями. Зокрема, румбою, танго та сальсою. Якщо ж ви хочете, щоб і ваша партнерка перетворилася на граціозну жрицю кохання, відправте її на пілатес і йогу, які зміцнюють м'язи в інтимних зонах.

А от найкориснішим є біг. Він покращує циркуляцію крові, самопочуття, а також якість і кількість сексу. Також учені вважають, що для чоловіків корисним є плавання, яке може покращити лібідо та ерекцію.

Результат дослідження показав, що секс у багатьох випадках можна покращити своїми силами без застосування стимулюючих препаратів і походів до сексолога.

Тому, якщо ви хочете досягати більшого успіху в інтимному житті, займіться нарешті спортом. Не лінуйтесь зранку робити зарядку, ходіть багато пішки, а також слухайте Радіо МАКСИМУМ!

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