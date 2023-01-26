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Стало відомо, який банк в Україні за 2022 рік має найбільшу кількість відділень

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Стало відомо, який банк в Україні за 2022 рік має найбільшу кількість відділень - фото 1

У рейтингу банків України за кількістю відділень вперше змінився лідер. Читайте далі та дізнайтеся, який саме банк ним став: державний чи приватний!

ПриватБанк, за підсумками Національного банку України, вперше став банком, який має найбільше відділень в Україні. У 2022 році банк скоротив 287 відділень, і тепер їх 1 210. Для порівняння, другий у рейтингу державний Ощадбанк нині має 1 182 відділення (420 відділень скоротили протягом 2022 року).

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Слідом за ними йдуть банки іноземних банківських груп:

  • Райффайзен Банк (350)
  • Укрсиббанк (233)
  • ПУМБ (226)
Стало відомо, який банк в Україні за 2022 рік має найбільшу кількість відділень - фото 518890

У НБУ зазначили, що в Україні було 67 чинних банків. У 2022 році було закрито чотири банки, у яких рік тому було 301 відділення: Промінвестбанк (1), Мегабанк (153), Сбербанк (85), Банк Січ (62).

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