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Стало відомо, які міста Європи мають найбрудніше повітря

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Стало відомо, які міста Європи мають найбрудніше повітря - фото 1

Незалежна дослідницька та консультаційна організація CE Delft підготувала для Європейського альянсу громадської охорони здоров'я дослідження стосовно якості повітря. У звіті розглянули 432 міста у 27 країнах Європейського союзу, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії.

Так, Лондон лідирує серед європейських міст із найвищою забрудненістю атмосфери і погана якість повітря обходиться британській столиці у 11,4 млрд євро. Далі йдуть Бухарест і Берлін. Париж посідає сьоме місце з річними витратами у 3,5 млрд євро.

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У цілому, згідно зі звітом, забруднення повітря в Європі обходиться у 166 млрд євро на рік, включаючи ціну передчасної смерті, оплати лікарняних і втрачених робочих днів.

Смог у Лондоні - фото 431214
Смог у Лондоні

CE Delft розглядала 432 міста у 27 країнах Європейського союзу, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії.

Під час дослідження бралися дані за трьома основними забруднювачами повітря: твердих частинок, діоксиду азоту та вуглекислого газу. Також порівнювалися прямі соціальні витрати і непрямі, включаючи скорочення тривалості життя і появу супутніх захворювань – важкого хронічного бронхіту. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, забруднення повітря є причиною 480 тисяч передчасних смертей в рік у Європі.

Ситуацію можна поліпшити за допомогою політики в галузі громадського транспорту, а міста можуть знизити витрати, заохочуючи екологічно чисту мобільність, – зазначив генеральний секретар EPHA Саша Маршанг.

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Джерело: lefigaro
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