Оновлений Індекс паспортів: яке місце посіла Україна, та як вплинув на нього COVID-19

Коронавірус не став причиною скасування формування Індексу паспортів. Але свій вплив він таки зробив. Дізнайтеся, яке місце дісталося Україні в оновленому Passport Index, сформованому на базі даних 193 країн-членів ООН.

Україна посіла 11 місце в рейтингу Індекс паспортів. Документ дозволяє подорожувати без віз у 70 країн світу. Ще 41 країна надає візи відразу по прибуттю. 87 країн від українців вимагають отримати візу перед виїздом.

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Що стосується першої позиції, то вона дісталася Новій Зеландії. Цей паспорт дозволяє без віз подорожувати у 86 країн світу. Другу позицію між собою розділили Німеччина, Австрія, Люксембург, Швейцарія, Ірландія, Японія, Південна Корея, а також Австралія. Третє місце за Швецією, Бельгією, Францією, Фінляндією, Італією й Іспанією.



Першу позицію посів паспорт Нової Зеландії

Під час укладання рейтингу увагу звернули також на вплив пандемії коронавірусу на позиціювання певних країн. До прикладу, США опинилися на 21 місці. І це при тому, що американці без віз можуть відвідувати 80 країн світу. Японія теж позбулася свого першого місця в Індексі паспортів.

"Дані чітко свідчать: через тимчасові заборони на подорожі та візові обмеження, багато країн, які раніше мали потужні паспорти, тепер перебувають унизу рейтингу", – йдеться у повідомленні.

Останні місця у рейтингу дісталися Афганістану й Іраку. Власники паспортів цих країн можуть без віз відвідувати 31 країну світу.

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