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Стало відомо, які фото Instagram називатиме фейковими

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Користувачів попереджатимуть про фейкові фото в мережі - фото 1
Користувачів попереджатимуть про фейкові фото в мережі

Компанія Facebook продовжує боротися з фейковими новинами і планує ввести нову функцію в інстаграмі, яка приховуватиме відфотошоплені світлини. Причому, програма попереджатиме користувачів про те, що зображення фейкові.

На опублікованих знімках, які були оброблені за допомогою фотошопу, з'явиться чорна плашка з написом "Неправдива інформація". Користувачі зможуть переглянути фото, а також прочитати, чому воно було приховане від усіх.

І ще: Instagram почав впроваджувати у веб-версію приватні повідомлення

Тестову функцію виявив фотограф з Сан-Франциско Тобі Харріман. Поки програма працює неідеально – вона не відрізняє дійсно фейкове фото від арт-об'єктів цифрового мистецтва. Як зауважив Харріман, функція приховала від нього зображення, на якому чоловік стояв у горах, які були різнокольоровими.

Як пояснюють в інстаграмі, додаток визначає автентичність зображення, ґрунтуючись на штучному інтелекті та відгуках користувачів. Крім того, знімки перевіряють незалежні факт-чекери. Якщо фото вважатимуть фейковим, його сховають у стрічці, воно не буде з'являтися у хештегах і в рекомендаціях.

Якщо все дістало: Як видалити акаунт з Instagram: інструкція дій з телефона чи комп'ютера

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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