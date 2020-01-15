Стало відомо, які фото Instagram називатиме фейковими

Компанія Facebook продовжує боротися з фейковими новинами і планує ввести нову функцію в інстаграмі, яка приховуватиме відфотошоплені світлини. Причому, програма попереджатиме користувачів про те, що зображення фейкові.

На опублікованих знімках, які були оброблені за допомогою фотошопу, з'явиться чорна плашка з написом "Неправдива інформація". Користувачі зможуть переглянути фото, а також прочитати, чому воно було приховане від усіх.

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Тестову функцію виявив фотограф з Сан-Франциско Тобі Харріман. Поки програма працює неідеально – вона не відрізняє дійсно фейкове фото від арт-об'єктів цифрового мистецтва. Як зауважив Харріман, функція приховала від нього зображення, на якому чоловік стояв у горах, які були різнокольоровими.

Як пояснюють в інстаграмі, додаток визначає автентичність зображення, ґрунтуючись на штучному інтелекті та відгуках користувачів. Крім того, знімки перевіряють незалежні факт-чекери. Якщо фото вважатимуть фейковим, його сховають у стрічці, воно не буде з'являтися у хештегах і в рекомендаціях.

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