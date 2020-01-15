Instagram почав впроваджувати у веб-версію приватні повідомлення

У веб-версії Instagram вперше з'явилися приватні повідомлення. Поки вони доступні обмеженій кількості користувачів платформи.

З 14 січня особисті повідомлення у веб-версії стали доступні лише невеликому відсотку користувачів. У сервісі пояснили, що поки функція доступна в тестовому режимі, деталі потенційно ширшого запуску повідомлять пізніше.

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У веб-версії соцмереж Instagram приватні повідомлення працюватимуть за аналогією з мобільною версією сервісу. Можна буде створити групову бесіду, почати переписку зі сторінки профілю, лайкнути повідомлення, клікнувши двічі, або завантажити фото з комп'ютера. Повідомлення від сайту будуть приходити на робочий стіл, якщо дозволити їх в браузері.

У Instagram не дали чіткої відповіді на питання, чому приватні повідомлення в веб-версії отримали більший пріоритет, ніж, наприклад, iPad-версія додатка. У компанії заявили, що функція допоможе користувачам залишатися на зв'язку з людьми, про яких вони турбуються.

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