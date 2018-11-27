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Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Стало відомо, як воєнний стан вплине на футбол в Україні

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У Харкові пройдуть і матчі чемпіонату України за участю "Шахтаря" - фото 1
У Харкові пройдуть і матчі чемпіонату України за участю "Шахтаря" / shakhtar

Футбольний матч групової стадії Ліги Чемпіонів Шахтар – Ліон все ж таки пройде 12 грудня в Харкові, незважаючи на введення в Харківській області воєнного стану.

Про це повідомив радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко під час брифінгу. Він запевнив, що воєнний стан не завадить проведенню футбольних матчів та інших спортивних подій в Харкові. Крім того, там само пройдуть і матчі чемпіонату України за участю "Шахтаря".

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"Немає ніяких умов, щоб скасовувати спортивні змагання або інші заходи, до яких звикли харків'яни", – зазначив Стороженко. Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов також заявив, що спортивні змагання і матчі не будуть скасовані через воєнний стан.

'Шахтар' зіграє з 'Ліоном' у Харкові - фото 291707
"Шахтар" зіграє з "Ліоном" у Харкові

Нагадаємо, матч 6-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у Харкові в середу, 12 грудня, о 22:00 на ОСК Металіст.

Указом президента України Петра Порошенка з 28 листопада в десяти областях України, включаючи Харківську, вводиться воєнний стан.

Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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