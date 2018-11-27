Хоффенхайм – Шахтар: де і коли дивитися вирішальний матч ЛЧ

Матч між командами Хоффенхайм (Німеччина) – Шахтар (Донецьк) відбудеться у вівторок, 27 листопада. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та коли і де буде онлайн-трансляція Ліги чемпіонів 2018/2019.

Шахтар уже на фінішній прямій групового етапу ЛЧ, однак для виходу в наступний раунд "гірникам" обов'язково треба перемагати Хоффенхайм. Зараз підопічні Фонсеки мають у своєму активі всього два очки та останнє місце в групі F.

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Саме перемога над Хоффенхаймом дасть Шахтарю шанс зачепитися за євровесну і пройти хоча б у Лігу Європи, якщо не вдасться здолати Ліон в наступному поєдинку. Сподіваємося, що "гірники" докладуть максимум зусиль, щоб здобути перемогу!

Коли і де дивитися Хоффенхайм – Шахтар

Місце проведення: "Рейн-Некар-Арена", Зінсгайм

"Рейн-Некар-Арена", Зінсгайм Дата матчу: 27.11.2018

27.11.2018 Час: 22:00

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 1". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.

Відзначимо, що перший матч Шахтар – Хоффенхайм у Лізі Чемпіонів завершився нічиєю 2:2.

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