Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Хоффенхайм – Шахтар: де і коли дивитися вирішальний матч ЛЧ

  • 125
Шахтар у Лізі Чемпіонів - фото 1
Шахтар у Лізі Чемпіонів

Матч між командами Хоффенхайм (Німеччина) – Шахтар (Донецьк) відбудеться у вівторок, 27 листопада. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися поєдинок та коли і де буде онлайн-трансляція Ліги чемпіонів 2018/2019.

Шахтар уже на фінішній прямій групового етапу ЛЧ, однак для виходу в наступний раунд "гірникам" обов'язково треба перемагати Хоффенхайм. Зараз підопічні Фонсеки мають у своєму активі всього два очки та останнє місце в групі F.

Дивіться також: Відео голів матчу Шахтар – Хоффенхайм

Саме перемога над Хоффенхаймом дасть Шахтарю шанс зачепитися за євровесну і пройти хоча б у Лігу Європи, якщо не вдасться здолати Ліон в наступному поєдинку. Сподіваємося, що "гірники" докладуть максимум зусиль, щоб здобути перемогу!

Коли і де дивитися Хоффенхайм – Шахтар

  • Місце проведення: "Рейн-Некар-Арена", Зінсгайм
  • Дата матчу: 27.11.2018
  • Час: 22:00

Пряма трансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі "Футбол 1". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.

Відзначимо, що перший матч Шахтар – Хоффенхайм у Лізі Чемпіонів завершився нічиєю 2:2.

Читайте також: Лідери Шахтаря пропустять матч Ліги Чемпіонів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:49
  • 876
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1836
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 823395
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Шахтар