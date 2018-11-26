Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі

В Україні впроваджено воєнний стан: що це значить / Українські Новини

Верховна Рада України 26 листопада підтримала указ президента Петра Порошенка, заснований на рішенні РНБО, ввести в країні воєнний стан на 30 днів.

Воєнний стан – особливий правовий режим, який влада може ввести як на всій території країни, так і на окремих її територіях. Причиною введення воєнного стану може бути збройна агресія або напад на Україну, а також загроза незалежності і територіальної цілісності держави.

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Перші деталі про воєнний стан в Україні:

Воєнний стан буде діяти в Україні з 9:00 28 листопада 2018 по 25 грудня 2018 року. Дія Указу стосується не всієї території України, а тільки певних областей:

Вінницька;

Луганська;

Донецька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Чернігівська;

Херсонська;

Внутрішні води Азово-Керченської протоки.

Що значить воєнний стан для звичайного українця:

Якщо ж говорити про політичний режим, то тут так само є кілька цікавих фактів:

Під час воєнного стану не можна змінювати Конституцію України;

Не можна проводити референдуми і вибори, починаючи від президентських і закінчуючи голосуванням за склад місцевих рад;

Також не можна організовувати страйки, мітинги, тощо.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери і буксир разом з екіпажем. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що РНБО пропонує для створення умов протидії збройної агресії ввести воєнний стан в Україні терміном на 30 діб.

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