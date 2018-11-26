Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори

Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell розповіли про готовність до роботи в умовах воєнного стану.

У lifecell підкреслили, що згідно із законодавством, обов'язком операторів є забезпечення повної готовності своїх мереж до роботи в умовах воєнного стану.

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"Lifecell готовий забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, в тому числі, і можливість оповіщення абонентів", – заявили в прес-службі lifecell. У компанії також відзначили, що мобільна мережа працює наразі у штатному режимі.

"Мережа мобільного та фіксованого зв'язку Київстар працює в звичайному режимі, і у абонентів немає приводу для занепокоєння. Якщо будуть якісь зміни, ми оперативно повідомимо про це", – відзначили в прес-службі Київстару.

У Vodafone Україна також підтвердили готовність забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, уточнивши, що перебоїв в роботі мережі в понеділок, 26 листопада, не спостерігається.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні за ініціативою президента має розглянути питання про введення воєнного стану. Раніше Рада національної безпеки і оборони (РНБО) одностайно підтримала пропозицію президента Петра Порошенка ввести воєнний стан терміном на 30 діб.

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