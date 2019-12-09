5 перевірених способів визначити свою фізичну форму

Фізична форма – показник здоров'я і сили організму. Але в чому визначається цей показник і як зрозуміти, в якій людина фізичній формі?

Метод 1: індекс маси тіла

Цей важливий показник може дати зрозуміти, чи є у вас проблеми із зайвою вагою чи ні. А вже від цього багато в чому залежить стан здоров'я. Так що слідкуйте за формулою: вагу в кілограмах розділіть на зріст у метрах у квадраті. Приклад: 60/(1,7 х 1,7). Показник від 18 до 25 вважається нормою, понад 25 – у вас є зайва вага, а після 30 свідчить про те, що у вас ожиріння.

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Метод 2: об'єм легень

Візьміть кульку, яка при надуванні стає круглою, і лінійку. Вдихніть якомога більше, потім надувайте вмістом своїх легень кулю та зав'яжіть її. Потім виміряйте діаметр кулі. Норма залежить від росту, ваги, віку. Наприклад, для жінки 170 см діаметр кулі 19-20 см є нормою.

Повітряна кулька дозволить визначити об'єм легень

Метод 3: підйом по сходах

Це один з найпростіших методів, який допоможе визначити, в якій ви фізичній формі. А точніше, ваше серце. Якщо на 1-2 поверсі почалися задишка, хочеться відпочити, то це явні проблеми з серцево-судинною системою. Середнім рівнем витривалості є підйом сходами без подібних проблем до 4 поверху. А якщо ви здатні без задишки і зайвих проблем дістатися до 6-7 поверху, то вашій фізичній формі можна тільки позаздрити.

Метод 4: підйом з положення сидячи

Сядьте на підлогу та встаньте потім без допомоги рук і інших методів. Не можна спиратися на коліна, використовувати тростину або стілець, щоб хоч якось допомогти собі. Не вийшло? Пора нарощувати м'язи та зміцнювати фізичну форму.

Спробуйте піднятись без допомоги рук

Метод 5: перевіряємо гнучкість

Не всі можуть похизуватися ідеальною розтяжкою, та й не кожному це потрібно. Для перевірки треба встати на сходинки і нагнутися вперед. Якщо руки не дістають до кінчиків пальців на ногах, то у вас з гнучкістю проблеми. Здатні опустити пальці більше, ніж на 10 см нижче порога сходинки? Вітаємо вас, це відмінний результат.

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