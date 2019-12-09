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5 перевірених способів визначити свою фізичну форму

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Перевірте свою фізичну форму - фото 1
Перевірте свою фізичну форму

Фізична форма – показник здоров'я і сили організму. Але в чому визначається цей показник і як зрозуміти, в якій людина фізичній формі?

Метод 1: індекс маси тіла

Цей важливий показник може дати зрозуміти, чи є у вас проблеми із зайвою вагою чи ні. А вже від цього багато в чому залежить стан здоров'я. Так що слідкуйте за формулою: вагу в кілограмах розділіть на зріст у метрах у квадраті. Приклад: 60/(1,7 х 1,7). Показник від 18 до 25 вважається нормою, понад 25 – у вас є зайва вага, а після 30 свідчить про те, що у вас ожиріння.

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Метод 2: об'єм легень

Візьміть кульку, яка при надуванні стає круглою, і лінійку. Вдихніть якомога більше, потім надувайте вмістом своїх легень кулю та зав'яжіть її. Потім виміряйте діаметр кулі. Норма залежить від росту, ваги, віку. Наприклад, для жінки 170 см діаметр кулі 19-20 см є нормою.

Повітряна кулька дозволить визначити об'єм легень - фото 373184
Повітряна кулька дозволить визначити об'єм легень

Метод 3: підйом по сходах

Це один з найпростіших методів, який допоможе визначити, в якій ви фізичній формі. А точніше, ваше серце. Якщо на 1-2 поверсі почалися задишка, хочеться відпочити, то це явні проблеми з серцево-судинною системою. Середнім рівнем витривалості є підйом сходами без подібних проблем до 4 поверху. А якщо ви здатні без задишки і зайвих проблем дістатися до 6-7 поверху, то вашій фізичній формі можна тільки позаздрити.

Метод 4: підйом з положення сидячи

Сядьте на підлогу та встаньте потім без допомоги рук і інших методів. Не можна спиратися на коліна, використовувати тростину або стілець, щоб хоч якось допомогти собі. Не вийшло? Пора нарощувати м'язи та зміцнювати фізичну форму.

Спробуйте піднятись без допомоги рук - фото 373185
Спробуйте піднятись без допомоги рук

Метод 5: перевіряємо гнучкість

Не всі можуть похизуватися ідеальною розтяжкою, та й не кожному це потрібно. Для перевірки треба встати на сходинки і нагнутися вперед. Якщо руки не дістають до кінчиків пальців на ногах, то у вас з гнучкістю проблеми. Здатні опустити пальці більше, ніж на 10 см нижче порога сходинки? Вітаємо вас, це відмінний результат.

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Джерело: Medikforum
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