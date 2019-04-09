Стало відомо, скільки відсотків жінок задоволені своєю зовнішністю

Співробітники британського ритейлера у сфері краси та здоров'я Boots з'ясували, скільки жінок середнього віку вважають себе красивими.

В опитуванні взяли участь 1600 жінок у віці від 39 до 53 років. Тільки 60% дали позитивну відповідь на питання про те, чи задоволені вони своєю зовнішністю. Більш того, 70% виявилися впевнені в тому, що на 40-50-річних жінок ніхто не звертає уваги.

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Жінкам важливо бути красивими як зовнішньо, так і внутрішньо

Крім цього, під час опитування фахівці з'ясували, що 8 з 10 респонденток важливо, щоб їх вважали красивими як зовнішньо, так і внутрішньо. Виявилося, що деякі риси характеру поряд із зовнішніми даними допомагають їм відчувати себе впевненішими і привабливішими.

Серед них, зокрема, опинилися вміння визнавати свої помилки, бути чесною з собою і іншими, а також самоіронія, співчуття, вміння відстоювати свої права і захищати права інших.

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