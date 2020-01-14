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Нові київські евакуатори забирають авто за рекордні 2 хвилини: відеофакт

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Евакуатори нового типу - фото 1
Евакуатори нового типу / Інспекція з паркування

У Києві з'явились евакуатори з боковим завантаженням, які вражають своєю швидкістю роботи. Дивіться відео!

На сторінці спільноти "Київ Автомобільний" у Facebook з'явився ролик, тривалістю менш як 3 хвилини. Та цього часу вистачило для того, щоб евакуатор встиг забрати неправильно припаркований автомобіль з дороги і виїхати з ним.

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Річ у тому, що новій техніці для швидкої евакуації автомобілів не потрібно фіксувати кожне колесо машини, що значно прискорює процес. Для порівняння: старі евакуатори завантажують автомобіль за 10-15 хвилин. Ось як працюють нові:

У київській Інспекції з паркування наголосили, що місто не витратило коштів на закупівлю евакуаторів: "Ми знайшли спосіб, коли охочі підприємства мають змогу брати участь в наданні послуг евакуації".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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