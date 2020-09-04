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Cartier запустив кампанію годинників Pasha з зірками Гри престолів і Джеймса Бонда
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Французький будинок Cartier запустив мультимедійну кампанію, присвячену новій версії годинників Pasha. Її героями стали актор Рамі Малек, співак Трой Сіван, актриса і співачка Віллоу Сміт, актриса Мейсі Вільямс і репер Джексон Ван.
Знімки з амбасадорами Pasha Community зробив відомий нью-йоркський фотограф Крейг МакДін.
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"Ми дуже раді представити цю кампанію і цих видатних талантів нашої різноманітної світової аудиторії. Cartier – новаторський будинок, який перебуває у постійному творчому пошуку та прагне придумувати інноваційні кампанії і колекції, які сподобаються нашим клієнтам, – зазначив директор з маркетингу і комунікацій Cartier International Арно Каррез. – Нова кампанія дозволить нам поділитися такими важливими для нас цінностями, як універсальність і відкритість".
Годинники Pasha de Cartier уже надійшли в продаж. Стежити за ходом рекламної кампанії новинки можна на офіційному сайті, а також в соціальних мережах будинку.
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