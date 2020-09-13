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Стало відомо, чому шоу Сімейство Кардашян закривають

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Кріс Дженнер розповіла, чому закривають "Сімейство Кардашян" - фото 1
Кріс Дженнер розповіла, чому закривають "Сімейство Кардашян" / gettyimages

Кріс Дженнер, мама Кім Кардашян, розповіла, що рішення закрити шоу "Сімейство Кардашян" було дуже непростим і хвилюючим. За словами глави сімейства, зараз настав "правильний час", щоб завершити передачу.

У своєму новому інтерв'ю Кріс Дженнер зауважила, що ж саме наштовхнуло на таке непросте рішення, яке шокувало фанатів реаліті "Сімейство Кардашян" по всьому світу.

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"Думаю, нам усім потрібно взяти перерву, зітхнути і сповільнитися, – про це розповіла Кріс Дженнер в інтерв'ю продюсеру шоу Райану Сікресту. – сповільниться не з професійної точки зору, а зрозуміти, що робити далі".

Згідно з інформацією видання The Sun, рішення не було для сім'ї одностайним й обговорювалося протягом декількох місяців.

"У Кім триває сварка з Каньє Вестом, а він відмовляється показувати щось особисте на екрані, – заявили джерела газети. – Кайлі робить мільярди доларів на косметиці та рекламі, їй не потрібне шоу, а Кендалл завжди почувалася некомфортно від слави та пильної уваги публіки".

Стало відомо, чому шоу Сімейство Кардашян закривають - фото 425220
Рішення про закриття шоу "Сімейство Кардашян" не було одностайним

Як зазначає Page Six, сім'я Кардашян планує піти шляхом принца Гаррі і Меган Маркл і укласти угоду з одним з великих стрімінгових сервісів (Netflix, Apple або Amazon) або навіть створити власну медіакомпанію.

"Стрімінг приносить великі прибутки, – заявило джерело. – І він дозволяє вийти на світовий ринок".

Прем'єра "Сімейства Кардашян" відбулася у жовтні 2007 року на телеканалі E!. За 14 років вийшло двадцять сезонів проєкту, останній з них покажуть у 2021 році.

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