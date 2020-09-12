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МастерШеф 10 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу
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12 вересня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 3 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
У 3 випуску МастерШеф 10 сезон вже відомі імена 20 учасників, які сформували основний склад героїв цього сезону. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.
До теми: МастерШеф 10 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу
3 випуск: Удар нижче пояса – кулінарний батл
10 сезон МастерШефу розпочнеться у 3 випуску з двадцятки аматорів, які переступлять поріг кухні програми вже в новому амплуа. Тепер вони повноцінні учасники шоу. Судді підготували цікаві завдання для новообраних. Шлях у проєкті розпочнеться з естафети! Чи не злякаються учасники?
3 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 12.09.2020
Перше випробування для аматорів – невмируща класика, яка дає змогу перевірити й кулінарні навички, і здатність працювати в команді. У цьому випробуванні кожна з чотирьох команд має приготувати по одній цікавій і непростій страві. До речі, сам Ектор Хіменес-Браво розробив її спеціально для двадцятки кулінарів. Учасникам доведеться готувати смаженого лосося із селеровим пюре, а також із горошком і соусом із мідій і крем-сиру. Якщо звучить доволі просто, то це тільки перше враження… Якій команді вдасться здивувати гуру кулінарного світу незвичайним смаком риби?
Випробування класикою
У 3 випуску на кухарів-аматорів чекає абсолютно нове завдання. Фантазія в суддів невичерпна, тож Ектор, Володимир та Ольга вчергове здивують усіх випробуванням. Трьом командам доведеться приготувати по шість класичних страв. Саме їх має вміти готувати із закритими очима той, хто прагне називати себе кухарем. Ресторанне меню для аматорів містить: ризотто парміджано, пастуший пиріг, лазанью болоньезе, тарт Татен, кокован, кіш Лорен.
Просто приготувати ці страви – не надто цікаво. Що підготували судді "на десерт"? І хто з кулінарів-аматорів гідно пройде випробування класикою?
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