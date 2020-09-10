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Танці з зірками: Влад Яма назвав своїх перших фаворитів

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Влад Яма - фото 1
Влад Яма / tsn.ua

Суддя шоу Танці з зірками, український танцюрист Влад Яма виділив пари, які запам'яталися йому найбільше у новому сезоні.

Імена своїх фаворитів він озвучив в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1".

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Влад Яма зазначив, що на перемогу в шоу можуть, на його думку, претендувати три пари. Серед них українська співачка, колишня учасниця колективу ВІА Гра Санта Дімопулос, яка вразила суддю своєю майже бездоганною технікою, попри те, що проєкт тільки почався. Також в трійці фаворитів її колега Надія Мейхер, яка в парі з Кирилом Власюком. А також український актор, зірка серіалу Кріпосна Тарас Цимбалюк.

Разом з цим, Влад Яма підкреслив, що телешоу тільки почалося. До його кінця ситуація може змінитися і перші позиції можуть зайняти зовсім інші пари.

Це цікаво: Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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