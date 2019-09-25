Стало відомо, чому ми забуваємо сни

Вчені звернули увагу на одну особливість фази швидкого сну, під час якого ми бачимо велику частку сновидінь. За словами фахівців, фаза швидкого сну включає і період активного забування.

Цікаво, що нейрони, відповідальні за цей процес, також є нейронами, які допомагають контролювати апетит. Йдеться про нейрони в гіпокампі, які виробляють меланін, який концентрує гормон (МСН) – молекулу, яка бере участь в регуляції сну і апетиту. З попередніх досліджень вчені знали, що ці нейрони активні під час фази швидкого сну, але експерименти на мишах показали, що вони також відсилають "гальмівні сигнали" в гіпокамп.

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З огляду на те, що гіпокамп є ключовою областю для навчання і пам'яті, вчені поставити собі питання, чи мають ці нейрони "право голосу" в збереженні спогадів? Щоб з'ясувати це, вони вимкнули ці нейрони і виявилося, що це влучило у пам'ять піддослідних гризунів. Подальші тести показали, що MCH-продукуючі нейрони позитивно впливають на пам'ять тільки тоді, коли вони були змінені під час фази швидкого сну. Відключення цих нейронів на будь-якій інший стадії сну або під час неспання, мабуть, не впливало на пам'ять гризунів. На думку фахівців, саме активація цих клітин сприяє швидкому забуванню сновидінь.

"Наші результати показують, що запуск певної групи нейронів під час фази швидкого сну впливає на те, чи запам'ятовує мозок нову інформацію після нічного сну", – зазначив один з авторів дослідження Томас Кілдафф.

Сон

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