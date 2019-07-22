Сталевий прес: Оля Полякова в бікіні викликала фурор пікантним знімком

Оля Полякова не соромиться демонструвати свою струнку фігуру у всій красі. Епатажна блондинка навіть ризикнула знятися голою під час відпочинку на екзотичних курортах. А цього разу красуня поділилася не менш пікантним кадром, який вже встигли оцінити фоловери артистки.

Шанувальники з нетерпінням чекають на чергові відверті знімки Олі Полякової, які захоплюються спокусливими вигинами і нескінченними ногами зірки.

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Так, на сторінці в Instagram "Королева ночі" показала ефектне фото на яхті. Оля позує, сидячи на перилах. На ній – квітчасті купальні-бікіні і сонячні окуляри, а вітер розвиває біляві локони. Навколо – безкраї морські простори і скелястий берег далеко.

Але підписники артистки звернули увагу на шикарний прес Олі. І засипали красуню компліментами.

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